Az NB I. kilencedik fordulójában az NHSZ-Szolnoki Olajbányász Paksra utazott, ahol egy óriási pofonba szaladt bele, hiszen 110–77-re kikapott az Atomerőműtől és ezzel elvesztette veretlenségét. Az összecsapás után hazai részről Kosztasz Flevarakisz és Eilingsfeld János, míg a vendégektől Oliver Vidin edző és Pallai Tamás értékelt.

Oliver Vidin (középen) szerint csapata nem tudott mit kezdeni az Atomerőmű agresszív védekezésével

Fotó: Nagy Balázs

Oliver Vidin nem szeretné a fáradtságra fogni a vereséget

Kosztasz Flevarakisz, az Atomerőmű SE vezetőedzője: – Nagybetűs csapatként léptünk pályára, kevés eladott labdával és sok gólpasszal, rendkívül koncentráltan játszottunk. Ezúttal is a védekezésünknél kezdődött minden, hiszen ha jól védekezünk, minden esélyünk megvan a győzelemre, ráadásul ha ilyen statisztikát produkálunk támadásban, akkor a különbség nagyobb lehet. Most ez történt. Gratulálok a csapatomnak, ne felejtsük el, hogy egy bajnokesélyes Szolnokot győztünk le. Remek volt a hangulat, sok szolnoki drukker elkísérte a vendég csapatot és végig bíztatták a sajátjaikat, hazai oldalon pedig közel teltház volt. Most mindenkinek egy kis pihenésre van szüksége, sok sikert kívánok a válogatottnak is.

Oliver Vidin, a Szolnoki Olajbányász vezetőedzője: – Gratulálok a Paksnak, nagyon jól játszottak az egész meccsen. Az ASE agresszív védekezésére nem volt válaszunk, miután teljesen elvesztettük a ritmust el voltunk veszve a pályán is. Húsz eladott labdánk volt, ezekből folyamatosan kaptuk a gyorsindításokat, és rengeteg büntetőt is kihagytunk. Vannak ilyen meccsek a szezon során, akkor van gond, ha ez többször előfordul. Dolgozunk tovább, meg kell oldanunk a problémákat, nyilván a fáradtság az egyik ilyen faktor lehet, de nem szeretném erre fogni a teljesítményt, mert ilyen ritmusban játszunk közel két hónapja. A következő meccsen szeretnénk megmutatni az igazi arcunkat.

Eilingsfeld János, az Atomerőmű SE játékosa: – Gratulálok a csapatnak, óriási győzelmet arattunk. Egész héten erre a mérkőzésre készültünk és úgy gondolom ez remekül sikerült. Az első negyedtől kezdve a mi akaratunk érvényesült, nagy előnyre sikerült szert tennünk az első és a második etapban is, a félidőre pedig úgy jöttünk ki, hogy egy új mérkőzés kezdődik, de folytattuk a meggyőző játékot, volt olyan periódus is, hogy közel 40 ponttal vezettünk. Az utolsó negyedben kicsit kiengedtünk, de rendezni tudtuk a sorokat és visszaállítottuk a 30-40 pont körüli különbséget. Gratulálok az egész csapatnak, hihetetlen, hogy a válogatott szünet előtti időszakot 8-1-es mutatóval zártuk, ezt álmaimban sem gondoltam volna. A pihenés után ezt a jó sorozatot szeretnénk folytatni a Kecskemét ellen is.