Vasárnap a vegyes csapatversennyel zárult az U23-as cselgáncs Európa-bajnokság programja. A Szegedi Dániel, Szabó Áron, Demeter Bendegúz, Kenderesi Péter, Vég Luca, Keller Rebeka, Kelemen Adél, Sági Nikolett összeállítású magyar csapat kiemeltként a negyeddöntőben kezdett az ukránok ellen, és az első párharcban 4–0-s vereséget szenvedett. A vigaszágon az izraeliek ellen javíthattak – akikkel szemben Vég Luca és Szabó Áron is megnyerte a saját meccsét – de végül ez sajnos nem volt elég, a mieink 4–2-re alulmaradtak, és ezzel kiestek.

A csapatversenyen nem sikerült a bravúr Szegedi Dánielnek és társainak

Forrás: Getty Images

Bor Barna szövetségi edző a megméretés után az utanpotlassport.hu-nak nyilatkozott:

– Alapvetően a fiatalok túlteljesítettek az elvárásokat, ugyanis az Eb előtt egy-egy éremben és pontszerző helyezésben fogalmaztuk meg a célkitűzést – mondta a szakember. – Ugyanakkor azzal is tisztában voltunk, a csapatban benne lehet ennél jobb szereplés is, és akár több érmet is elhozhatunk. Örülök, hogy sikerült szép eredményeket elérnünk, de utólag kicsit úgy érzem, lehettünk volna akár még sikeresebbek is.