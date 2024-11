Péntektől vasárnapig tart az U23-as cselgáncs Eb Lengyelországban, Pilában. A Szolnoki Sportcentrum-Sportiskola dzsúdósa, Szegedi Dániel a 73 kg-os súlycsoportban indult.

Szegedi Dániel ezüstérmet szerzett az U23-as cselgáncs Eb-n

Fotó: ijf.org

Szegedi, aki nemrég Zágrábban felnőtt Grand Prix-t is nyert előbb horvát, majd brit és holland riválisát is legyőzve jutott be az elődöntőbe. A legjobb négy között a negyedik kiemelt azeri Rufat Sovlatov sem jelentett számára akadályt, így döntőbe került. A fináléban a georgiai Giorgi Terasvilival szemben viszont már nem sikerült az újabb bravúr, az U23-as Európa-bajnokság Szegedi Dániel ezüstérmével zárult.