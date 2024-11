Vízilabda Aréna, 300 néző. V: Petik A., Csizmadia Zs. SZOLNOK: Józsa – Schmölcz 2, KOVÁCS G. 1, Zerinváry, BEDŐ 3, VÁMOSI 2, Kakstedter. Csere: Bányai (kapus), Simon D., KRASZNAi B. 6, Teleki, Szabó B. 1, Böröczky, Monostori. Vezetőedző: Hangay Zoltán.

KAPOSVÁR: Kósik – Vindisch 1, Fülöp B., BERTA J. 2, Baj, DŐRY 5, Pellei F. Csere: Szilágyi (kapus), Aranyi, Juhász-Szelei, Pellei K. 1, Hárai 1, Vörös, Bede. Vezetőedző: Surányi László.

Gól – emberelőnyből: 9/4, ill. 15/5.

Gól – ötméteresből: 1/0, ill. –

Kipontozódott: Juhász-Szelei (22. p.), Zerinváry (32. p.).

Kiállítva (végleg, cserével): Fülöp B. (18. p.) Szabó Bence és a korábban Szolnokon is megforduló Dőry Farkas gólváltásával indult a találkozó. A hazaiak azonban nem sokat teketóriáztak és negyed végére elléptek három góllal. Ebben az időszakban jól működött a Dózsa védekezése, helyükön voltak a blokkok és Józsa Ottó kapus is rendre helyén volt. A folytatásban sem volt gond, elől Krasznai Bendegúz villogott, nagyszünet után már 9–5-re vezetett a Dózsa. A vendégek azonban összekapták magukat, és három gólt szereztek sorozatban, míg a szolnokiak csak egyet. Jókor jött Bedő Krisztán látványos találata, aki Kovács Gergő remek passzát húzta a kaposváriak kapujába. Kisvártatva Schmölcz Norman lökete is célba ért, innentől már nem kétséges, hogy a szolnoki csapat megnyeri a mérkőzést. Mindez egyben azt is jelenti, hogy a Dózsa a hatodik fordulót követően is őrzi hibátlan mérlegét.

Így látták a szakemberek a meccset

Hangay Zoltán, a Szolnok vezetőedzője: – Először is köszönjük a kaposvári csapatnak, hogy hozzájárultak a halasztáshoz, és a múlt hétvége helyett szerdán játszhattuk ezt a mérkőzést. Látszott a meccsen, hogy fáradunk, hiszen három naponta játszunk mostanság. Olykor a szívünk visz előre bennünket ezúttal is így történt. Szerencsére a fontos szituációkból most is jól jöttünk ki, amikor két gól távolságra feljött a Kaposvár, ismét eltudtunk lépni tőlük és lezártuk a meccset.