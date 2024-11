A hajrához érkezett az őszi szezon, sűrűsödnek az események. A Szolnoki Dózsa legénységére is kemény meccsek várnak a naptári esztendőben. Szombaton ugyebár az elmúlt évadban bajnoki döntős Vasas vizitál a Tiszaligetben, majd csütörtökön a világ egyik legjobb csapatát, az olasz Pro Reccót fogadják az Eurokupa csoportzáróján. Jövő szombaton pedig Pécsre utaznak a szolnokiak.

Kemény csata vár a Szolnoki Dózsa csapatára a szombati bajnoki rangadón a Vasas ellen

Fotó: Nagy Balázs

Szolnoki Dózsa Praktiker–Vasas-Plaket

Szombat, 16.00

A sorban az első tehát a Vasas elleni bajnoki összecsapás lesz. A fővárosiak két fronton érdekeltek még, a Bajnokok Ligájában tíz napja négygólos vereséget szenvedtek a francia Marseille otthonában, ezzel eldőlt, hogy már nem végezhetnek az első kettő között a C-jelű négyesben, így az Eurokupában folytathatják majd. A bajnokságban tízből egy meccset veszítettek, hat hete 15–13-ra kikaptak Szegeden, de még nem játszottak a hibátlanul álló Ferencvárossal és a BVSC-vel sem. A BL-vereségek után az elmúlt két honi rangadójukat viszont megnyerték a Honvéd (12–10) és szerdán az OSC-vel (13–12) szemben is, az utóbbin 9–9-es döntetlen után ötösökkel győztek. Állományukról annyit, hogy Sava Randelovics és Nikola Dedovics tagja volt a párizsi olimpián aranyérmes szerb válogatottnak, az utóbbi játékos két gólt lőtt a horvátok elleni fináléban. Továbbá a kapus Lévai Márton és a balszélső Bátori Bence rövidebb-hosszabb ideig a Szolnok soraiban is megfordult.

Arról még nem is beszéltünk, hogy a felek október végén a Magyar Kupa oda-vissza vágós negyeddöntőjében is összemérték erejüket. A szolnokiak előbb Budapesten 12–11-re, majd a visszavágón váratlanul fölényesen 16–9-re diadalmaskodtak, és ezzel bejutottak a legjobb négy közé.

Ez utóbbi sikert megemlítettük Hangay Zoltánnak, a tabella második helyén tanyázó szolnoki együttes vezetőedzőjének.

– Nagyon örültünk annak a sikerünknek is, de az egy másik sorozat párharca volt, és immár öt hete történt – mondta lapunknak a szakember. – A Vasas erős állományú csapat továbbra is, soraikban olimpiai bajnokok és a magyar válogatottat is megjárt rutinos vízipólósok szerepelnek. Az elmúlt meccseik játékát és eredményeit figyelve feljövőben vannak. Biztos vagyok benne, hogy revansot akarnak venni rajtunk a kupavereségért, ami nem volt reális eredmény, és nekünk esnek majd.