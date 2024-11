A Szolnoki MÁV csapatának nagy szüksége volt már egy győzelemre, hogy ne szakadjon le jobban a mezőnytől. A múlt heti, Martfű elleni siker azonban még csak az első lépés volt, az idei hátralevő két hazai találkozó további reménysugarakat jelentett a Tisza partiak számára.

Sorozatban második győzelmével elmozdult a kiesőzónából a kék mezes Szolnoki MÁV

Fotó: Mészáros János

Szolnoki MÁV FC–ESMTK 2–1 (1–0)

Szolnok, 300 néző, vezette: Kovács J. Zoltán (Nagy M., Zahorecz R.)

Szolnok: CSÁKI – Sitku, Szabó Zs., BOGDÁN, Demeter (Lengyel G., 89.), KÓPIS, LENGYEL B., TISZA - DÓSA (Csanádi, 92.), Annus, Iván M. (Dékány 93.). Edző: Horváth Csaba.

Gólszerzők: Kópis (30.), Iván M. (62.), ill. Soós (54.)

Az odavágón 2–0-s hazai siker született, a revans és az előrébb lépés vágya is fűthette a Szolnokot a kezdés előtt. A vendégek léptek fel támadólag, de a MÁV sem hagyta magát, így változatos játékkal teltek az első percek. Az első helyzet az ESMTK előtt adódott, de a lövést blokkolta egy védő. A másik oldalon viszont Kópis Róbert gyenge próbálkozása a kapu mellé szállt. Az öt védővel felálló szolnoki hátsó alakzat jól állt a lábán, de kontráikban eleinte kevés veszély rejlett.

Fertály óra múltán viszont nagyszerű akció bontakozott ki középen: Kópis kényszerítőzött Annus Árpáddal, a visszakapott labdát pedig tizenhat méterről nagy erővel vágta a kapu jobb oldalába (1–0).

A pesterzsébeti gárda még nagyobb erőket mozgósított, de csak lövésekig jutottak csatáraik, melyeket jó érzékkel hatástalanított a Tisza-parti védelem. Annus helyzetével ért véget a félidő, de az eredmény már nem változott ebben a játékrészben, 1–0.

Fordulás után hasonló forgatókönyv alapján folytatódott a játék, de a vendéglátó sem mondott le a támadásokról.

Egy ártatlan szituációból mégis egyenlített a fővárosi egylet. Szabó Zsombor kezéhez ért a labda a büntető területen belül, Soós Bence pedig értékesítette a tizenegyest (1–1).

A hazai gárda egyre többször helyezte át ezt követően állásait a vendégek térfelére, aminek meg is lett az eredménye.

Ismét csak középen bontakozott ki egy akció, melyben újfent Kópis játszotta a főszerepet, asszisztját pedig Iván Milán lőtte bal oldalról a léc alá (2–1).

A hazai oldalon folyt már inkább a játék, de Horváth Csaba együttese jól állta a sarat, sőt még ellenakciókra is futotta erejéből. Egyre paprikásabb lett a hangulat, a játékvezető sárga lapokkal igyekezett kordában tartani az indulatokat. A rengeteg játékmegszakítás nem tett jót a meccsnek, amit azért továbbra is kontrollált a MÁV. Ráadásul remekül kontrázott, büntetőhöz is jutott a hajrában, amit nem sikerült ugyan értékesíteni, de a szolnoki győzelem már nem forgott veszélyben.