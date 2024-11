Az NB III.-ban szereplő együttesek már csak e hétvégén lépnek pályára idén, a Szolnoki MÁV pedig bravúrgyőzelme esetén jó szájízzel készülhetne a december 1-re halasztott Honvéd II. elleni zárómeccsre a Délkeleti csoport 17. fordulója után.

A kék mezes Szolnoki MÁV jó szájízzel mehetne téli pihenőre, ha legyőzné az ESMTK-t

Fotó: Mészáros János

Szolnoki MÁV FC (15.)–ESMTK (3.)

Vasárnap, 13.00

A Marfű elleni győzelem némi gyógyír volt az eddigi sebekre, de az előrelépéshez további győzelmekre van szüksége Horváth Csaba együttesének. Ebben az évben még két lehetősége is kínálkozik a fiúknak erre (a Honvéd II. elleni meccset december 1-re halasztották), amelyek közül a most vasárnapi ESMTK elleni fellépés tűnik a nehezebbnek. A második fordulóban ugyan kikapott a MÁV Budapesten a tabella jelenlegi harmadik helyezettjétől, de hazai mérlegükben azért bízhatnak a szolnoki legények, ez pedig évek óta sokkal jobb, mint az idegenbeli. Nehezítheti viszont a Tisza-partiak dolgát a fővárosiak remek védekezése, ők kapták ugyanis a legkevesebb gólt a mezőnyben. Tavaly azonban Annus Árpád kétszer is feltörte hátsó alakzatukat, talán ezúttal is sikerülhet. Lengyel Béla személyében újabb visszatérő van, Dudok Tamás viszont begyűjtötte ötödik sárga lapját.

A Délkeleti csoport állása