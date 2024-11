A sok szabálytalansággal tarkított első félidőben a hazai gárda fokozatosan kerekedett ellenfele fölé, de csak a játékrész hajrájában tört meg a jég.

Ekkor megszerezte második gólját is a szolnoki gárda: Kópis beadását Annus Árpád szép mozdulattal bólintotta a kapuba (2–0).

A Martfű trénere ezután hármas cserével igyekezett felrázni csapatát, de ebben a felvonásban ez nem járt eredménnyel.

A folytatás martfűi helyzettel kezdődött, de Székely Dávid lövése az oldalhálóban kötött ki. Koncz Zsolt alaposan felforgatta csapatát a második félidőre, támadólag is léptek fel fiai, de egy műesésre adott második sárga lap miatt hamar megfogyatkozott együttese. A kontrákra építő vendéglátó támadói többször is megugrottak ezt követően a mindent egy lapra feltevő vendégek asszisztálása mellett. Büntetőhöz is jutott a Szolnok, miután Annussal szemben szabálytalankodtak, de Iván Milán tizenegyesét szép védéssel hárította Sándor Bence. A játék képe a későbbiekben sem változott, a Martfű elkeseredett támadásokat vezetett a szépítő gólért, de a hazai védelem sokáig jól állta a sarat. Elég volt azonban egy megingás, és a vendégeknek büntetőből sikerült kozmetikáznia az eredményen (2–1). A rendkívül mozgalmas és eseménydús második félidő azonban még tartogatott érdekességet – a harmadik szolnoki találatot a fiatal Lengyel Gábor lőtte, aki ezzel első felnőtt bajnoki gólját szerezte.

Horváth Csaba: – Ellentétes félidőket hozott a mérkőzés. Az elsőben megérdemelten szereztünk kétgólos vezetést, a folytatásban azonban az ellenfélnél történt kiállítás bennünket zavart meg. Nagyon ránk jött a Martfű, de becsülettel álltuk a sarat. Örülünk, hogy végre sikerült győznünk.

Koncz Zsolt: – Az első félidőt gyakorlatilag átadtuk a Szolnoknak, akik megérdemelten jutottak kétgólos előnyhöz. A másodikban gól- és emberhátrányban mindent elkövettünk azért, hogy szépítsünk az eredményen, de a bennünket sújtó ítéletek is gátolták abban csapatomat, hogy ez sikerüljön nekünk. Gratulálok a Szolnok győzelméhez!