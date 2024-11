A Törökország elleni Európa-bajnoki selejtező első meccset pénteken Isztambulban 18.30-tól, míg a másodikat hétfőn 18 órától játsszák a felek Szombathelyen. Jó hír, hogy Gasper Okorn szövetségi kapitánytól az NHSZ-Szolnoki Olajbányász csapatából két játékos is bekerült a keretbe.

Pallai Tamás (labdával), a Szolnoki Olaj játékosa jó formájának köszönheti a válogatottmeghívót

Forrás: hunbasket.hu



Lukács Norbert mellett Pallai Tamás is meghívott kapott a magyar kosárlabda-válogatott székesfehérvári edzőtáborába. Pallai – aki nem mellesleg az Olaj csapatkapitánya is – jó formájának köszönheti a kerettagságot, amit a bajnoki és az Európa-kupa-meccseken is bizonyított.

Ugyancsak hazája válogatottjával készül a szolnokiak kanadai centere, Fardaws Aimaq. A juharlevelesek az Amerika-kupa küzdelmeiben Dominika és Mexikó ellen játszanak majd a napokban.