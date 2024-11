A bajnokság egyik legnehezebb mérkőzése vár a Szolnoki Olajbányászra hétvégén, ugyanis az Atomerőmű gárdájához látogatnak a piros-feketék szombaton. A mérkőzést 19.30-tól az M4 Sport+ élőben közvetíti majd.

Pallai Tamás (labdával) szerint agresszív játékra lesz szüksége a Szolnoki Olajbányász csapatának a győzelemhez az Atomerőmű ellen

Fotó: Nagy Balázs

Atomerőmű SE–NHSZ-Szolnoki Olajbányász

Szombat, 19.30 (tv: M4 Sport+)

A paksiak az előző idényben csupán a tizedik helyen végeztek, nyáron azonban megerősödött keretük. Többek között Benke Szilárd is érkezett az együtteshez, aki az NB I. egyik legjobb magyar játékosa, emellett pedig hazánk válogatottjának is a tagja. Révész Ádám az Olajtól igazolt nyáron az Atomerőműhöz, ráadásul Eilingsfeld Jánost is sikerült megtartani, az amerikai légiósokkal kiegészülve pedig jelenleg versenyben vannak a tolnaiak az elsőségért, nyolc eddigi meccsükből hetet megnyertek és csak a Falcótól kaptak ki (87–77).

Az Olajbányász mind a hét mérkőzésén győzött eddig a bajnokságban, a hétvégén pedig történelmi sikerre készül, ugyanis fennállása során még sosem kezdte nyolc győzelemmel az NB I.-et.

– Érezzük a találkozó súlyát, kulcsfontosságú lesz a meccs számunkra – nyilatkozta hírportálunknak Pallai Tamás, az Olajbányász csapatkapitánya. – Ha sikerülne nyernünk és 8–0-val kezdjük a szezont, annak nagyon örülnénk, hiszen el tudnánk lépni a többi riválistól is. Ha kikapnánk akkor sem dőlne össze a világ, de természetesen nyerni akarunk. A fáradtságot érezzük a szerdai mérkőzés után, ahol betegségekkel és sérüléssel is meg kellett küzdenie a csapatnak, de egy utolsó lendülettel a válogatott szünet előtt szeretnénk a legkeményebben beleállni a meccsbe. A Paks egy nagyon jól összerakott csapat, jól sikerült a kiválasztásuk a hazai játékosok és a légiósok terén is, John Watson Chandlernek például az egyik legjobb statisztikái vannak a ligában. Agresszív, modern kosárlabdát játszanak, sok kreatív pontszerző játékossal. Szoros mérkőzést várok, nüanszok döntenek majd, hiszen két hasonló stílusú csapat találkozik, de az lehet a győztes, aki élesebben és agresszívabban játszik majd.