Nem mindenkinek telt pihenéssel a váloga­tottszünet, a Szolnoki Olajbányász játékosai közül Fardaws Aimaq, Lukács Norbert és Pallai Tamás is meghívót kapott a nemzeti csapathoz. A kanadai center a Dominikai Köztársaság és Mexikó ellen is lehetőséghez jutott, előbbi meccsen hét pontot szerzett három lepattanó és egy gólpassz mellett, míg utóbbin kevesebbet szerepelt, de két lepattanóval így is hozzájárult csapata teljesítményéhez.

Pallai Tamás (labdával) szerint agresszív, rohanós kosárlabdát kell játszania a Szolnoki Olajbányásznak a DEAC legyőzéséhez

Fotó: Nagy Balázs

Lukács Norbert a törökök elleni második mérkőzésen jutott szóhoz, tíz perc alatt négy pontot, egy lepattanót és egy blokkot szedett össze, a védekezésből pedig maximálisan kivette a részét.

Pallai Tamás ugyan mérkőzéseken nem szerepelt, de most először kapott meghívót a válogatott összetartására, ahol élményekkel és tapasztalatokkal gazdagodott.

– Megtiszteltetés volt, hogy bekerülhettem a válogatottba és ott lehetettem az összetartáson – számolt be a nemzeti csapatnál töltött időszakáról Pallai Tamás. – Minden sportolónak ez a vágya, hogy a hazáját képviselje a sportágában, így nekem is jó élmény és tapasztalatszerzés volt. Tudtam, hogy nem leszek meccskeretben, hanem elsődlegesen az volt a szerepem, hogy segítsem a többiek munkáját, próbáltam beilleszkedni és felvenni a ritmust, de nagyon fontos számomra, hogy ott voltam az edzőtáborban. Több szakemberrel is tudtam beszélni, kaptam visszajelzéseket a játékomat illetően, abban egyetértettünk, hogy sokoldalúbbnak kell lennem, hogy ne csak a triplákra összpontosuljon a játékom, többet törjek be és használjam az elzárásokat.

NHSZ-Szolnoki Olajbányász–DEAC

Szombat, 18.00

Jól jött az Olajbányász játékosainak a pihenő, hiszen rendkívül sűrű programja volt az utóbbi két és fél hónapban. Ez idő alatt folyamatosan heti két mérkőzésen szerepeltek a piros-feketék, a FIBA Európa-kupa küzdelmei miatt pedig rengeteget utazott a csapat. Betegségekkel is meg kellett küzdeniük a játékosoknak az utolsó hetekben, emellett pedig többen kisebb sérülésekkel vállalták a játékot. Marcus Lewis is visszatért már az utolsó pár meccsre, de a szünet alatt mindenkinek volt ideje regenerálódni.