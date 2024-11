– Boldogok vagyunk, mert sikerrel szerettünk volna győzelemmel kezdeni a szünet után – kezdte értékelését Pallai Tamás a mérkőzés után. – Gratulálok a Debrecennek is, mert sok sebből véreznek most, van egy válogatott játékosuk, aki sérülés miatt kivált a csapatból, ráadásul mellett most egy légiósuk is Osztojics személyében, ez nagyon megnehezíti a helyzetüket. Mi készültünk erre, szerettünk volna mi diktálni a ritmust. Ez az elején nem sikerült, megnyerték az első negyedet és dominálni is tudtak. Ez szerencsére később megfordult, elkezdtük futni támadásban és agresszívan védekezni, ezzel pedig megfordítottuk a mérkőzést.