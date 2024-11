Így látták a szakemberek:

Oliver Vidin, az Olajbányász vezetőedzője: – Gratulálok a PAOK-nak, nagyon jó mérkőzést játszottak, különösen Shavar Reynolds, akit nagyon nehéz volt ma fogni. Úgy gondolom nem játszottunk rossz meccset az utolsó öt percig, melyet összesen 23–11-re elveszítettünk, addig egy szoros mérkőzés volt tíz pont körül tudtunk maradni. Elveszítettük a ritmust a találkozó végén, ami különösen nehéz egy hét emberes rotációval, főleg olyan agresszív egész pályás letámadással, amit mi játszunk. Küszködtünk már a végén elfogyott az energiánk, de egy lecke volt számunkra a nemzetközi meccsek, amelyekből tanulunk és ezáltal tudunk javulni a folytatásban. Nagyon örülök, hogy Fardaws is bekerült a kanadai válogatottba, Lukács Norbi betegség miatt nem játszott ma, többen is betegek a csapatból, de ő volt egyedül, aki nem tudta vállalni a játékot. Mellette pedig Pallai Tomi is meghívót kapott a válogatotthoz. Jó munkát végeztünk ebben a két hónapban, de még nagyon hosszú a szezon, és a hazai játékosok is folyamatosan fejlődnek. Időre van szükségünk, hogy még jobban összeálljunk, elégedett vagyok az elmúlt időszakkal, de van még 6-7 hónap az idényből. A Paks elleni meccsen nem a saját arcunkat mutattunk, nem voltunk energikusak, elveszítettük a fókuszt és elfáradtunk. Hat-hét hete folyamostan feszített tempóban játszottunk sérülésekkel tarkítva, Marcus Lewis egymás után hat meccset is kihagyott, Norbi is hiányzott, de egyre jobbak leszünk és csapatként fejlődünk.

Massimo Cancellieri, a PAOK vezetőedzője: – Nagyon küzdelmes mérkőzést játszottunk, sikerült megtörnünk a Szolnok ritmusát, amely végig harcolt a meccsen és nagyon jól felkészült erre a találkozóra. Örülök, hogy győztünk, mert ki tudtunk jönni a gödörből, az utolsó két mérkőzésünket elveszítettük, így keserű szájízzel jöttünk ide, de ezen tudtunk javítani javítani. Ezt a győzelmet szeretnénk felajánlani korábbi játékosunknak, Jorgosz Valavanidisznak, aki nemrég elhunyt, miatta kicsit rossz érzéssel a szívünkben léptünk pályára, de sikerült érte is győznünk.