Szegedi Dániel cselgáncsozó pedig a felnőtt Grand Prix-n, Zágrábban a 73 kg-osok súlycsoportjában aranyérmet szerzett.

Az edzők munkáját is értékelte a Szolnoki Sportcentrum, így elismerésben részesült Bordács Balázs, a kajak-kenu szakosztály vezetője, Molnár Dezső az evezés szakosztály vezetője, Purucki Ferenc evezős edző, Varga Ádám az atlétika szakosztály vezetője, Gál Mihály atlétika edző és Török Ferenc a cselgáncs szakosztály vezetője.

Az Egészséges Életmódra Nevelés Alapítvány is elismerte azokat a sportolókat, akik megfelelnek az alapítvány értékrendjének és példát mutatnak társaiknak:

A vívók között is sok szép eredmény született, Lengyel Luca a kadet ranglistán hatodik, Dékány Patrik pedig a serdülők között a negyedik lett. Orbán Borka a gyermek ranglistán második, az OB-n pedig harmadik helyezett lett, Huczek Hanna pedig az újonc és gyermek OB-n is a legjobb nyolc között végzett. A kosárlabdázók között is értékelték a példamutató magatartást, Szabó Zoltán tehetsége mellett a szorgalma is páratlan, egészen fiatal korától kezdve a Sportcentrumnál játszik, és minden edzésen részt vesz. Így tesz Mihályi Péter is, aki az U16-os B döntőben második csapatnak a tagja volt, és Ceglédről járt át naponta edzésekre és meccsekre. Márki Flóra is hasonló példamutató szorgalmáról tett tanúbizonyságot, aki kiváló tanulmányi eredményei mellett a sportban is remekül teljesít, ráadásul Karcagról járt Szolnokra nap mint nap. Sári Balázs válogatott röplabdázó szorgalmáról és kitűnő tanulmányairól ismert, aki legutóbb ráadásul az Év Sportolója Gála egyik szereplője is volt az Operaházban.