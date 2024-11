Minden szempontból Hadadiné Szudi Gabriella volt a legfelkészültebb az amerikai versenyen az amatőrök, majd a profik között is a zsűri szerint.

Jenei István (balra) és Szudi Gabriella együtt dolgoztak a testépítő-hölgy sikereiért

Forrás: Beküldött fotó

A testépítők legnagyobb seregszemléjére való felkészülése jó ütemben haladt Gabriellának, amikor a kiutazása előtti napon szomorú hírt kapott: váratlanul meghalt a felkészítője, a sportág legnagyobb hazai ikonja, Jenei István. A halálhír sokkolta a versenyzőt is, aki férjével, de immár a legenda lelki támogatása nélkül kelt útra. Ők ketten sok mindenben segítették egymást, de innentől a harmincöt éves sportolónő csak a párjára számíthatott.

– Nagyon megviselt István halála, de olyan gyorsan történt minden, hogy nem volt időm töprengeni ezen, hiszen a hír másnapján indultunk Amerikába. Így csak a férjem volt már mellettem, aki nélkül nem is érhettem volna el ezt a sikert. A vízhajtás, a folyamatos diéta, az akklimatizálódás, és az idegen környezet mind-mind folyamatos kihívások elé állítottak bennünket.

– Mégis sikerült nyernie a sportág legnagyobb seregszemléjén…

– Az amatőrök között indultam előbb, ahol az indulók kisebb létszáma miatt összevonták a súlycsoportokat. A győzelmem profi kártyát ért, és még ezen a versenyen elindulhattam a hivatásosak között is. Ebben a kategóriában is nyertem, mert az arányosságot, a szimmetriát és a szárazságot figyelembe véve is a legjobbnak láttak a bírák.

Jenei István látta a tüzet Szudi Gabriella szemében

– Milyen út vezetett idáig, mit sportolt korábban?

– Sok éven át karatéztam, az edzőm Furkó Kálmán zokon is vette, amikor felhagytam a versenyzéssel. Később bokszoltam, de ezt már munka mellett csináltam. Közgazdász diplomám van, pénzügyi területen dolgoztam korábban. A testépítéssel eleinte hobbi szinten kezdtem el foglalkozni, a lányom születése után kattant be valami nálam, szerettem volna magam kipróbálni a színpadon is. Edzőt kerestünk, így találkoztam Jenei Istvánnal, aki látta bennem a tüzet, hogy mennyire akarom, ezért támogatott egészen idáig, közel négy éven át.

– Mi motiválja a fejlődésben elsősorban?