Hiányos kerettel utazott Tápiószentmártonba, az NB II. Keleti csoportjának második helyezettjéhez a Tiszaföldvár SE, hiszen Szabó Tamás, Ficsor Richárd és Vincze Patrik sérülés miatt nem állt Bozsó László edző rendelkezésére, Juhász Zsombort és Bódai Nándort pedig sérülésből visszatérve még nem engedte el nagypályás csapatuk.

Székely Dávid (balra) szerezte a Tiszaföldvár SE az ötödik gólját, amivel kialakult a végeredmény

Fotó: Pesti József

NB II. Keleti csoport, 7. forduló

Kincsem Lovaspark Futsal–Tiszaföldvár SE 5–5 (2–2)

Tápiószentmártoni Sportcsarnok, vezette: Fehérvári Patrik (Bacsi N., Tiringer M.)

Tiszaföldvár: Gerhát – Volyák, Székely, Balla, Hevesi-Tóth. Csere: Sándor B. (kapus), Sipos M., Pintér V., Polák, Bozsó, Benedek Zs., Kasik. Edző: Bozsó László.

Gólszerzők: Vörös B. (10.), Vörös P. (20.), Gerhardt (21.), Vörös D. (26.), Lovasi (34.), ill. Kasik (8., 28.), Hevesi-Tóth (8.), Sipos M. (24.), Székely (35.).

Az első pár percben túl nagy területet hagyott ellenfelének a Tiszaföldvár SE, emiatt inkább a Kincsem előtt adódtak lehetőségek, ezt követően feljebb léptek a tiszazugiak és nem hagyták kibontakozni a hazaiakat. Jól sült el a váltás, hiszen egy perc alatt két gólt is szerzett a TiSE. Előnyét viszont nem tudta megtartani, a Kincsem az első játékrész utolsó percében egyenlített, így 2–2-es döntetlennel vonultak pihenőre a csapatok. A második bekapott gól miatt nem jött ki nyugodtan a második félidőre a Földvár, amely szinte rögtön hátrányba is került a fordulás után. A második játékrészben egyszer sem vezettek a tiszaföldváriak, egyenlíteni viszont mindig tudtak, így 5–5-ös végeredmény született.

A Tiszaföldvár futsalcsapatának döntetlenje az első helybe került, mivel a Maglód legyőzte a MEAFC-Miskolc csapatát, így utolérte Bozsó László együttesét pontban, gólaránya viszont a pest vármegyeieknek jobb, így az élre álltak, a Földvár pedig a második helyre csúszott vissza.

Bozsó László: – Sérülések miatt több játékosunk is hiányzott, látszódott a fáradtság a csapaton, emiatt sokszor koncentrációs és kommunikációs hibákat is vétettünk. Több elkerülhető gólt is kaptunk rögzített szituációkból, ami most két pontunkba került, de ha őszinte akarok lenni, akkor igazságos eredmény született, hiszen egyik csapat sem érdemelte meg a győzelmet a játéka alapján.