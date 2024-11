Bár utóbbi három meccsén több pontot szerzett a Tiszaföldvár, mint nevesebb, a tabella első helyén tanyázó ellenfele, a találkozó egyértelmű esélyesének a Tiszakécske számított. A villanyfényes találkozón azt kellett meglovagolni a vendégeknek, hogy semmilyen vesztenivalójuk nem volt, a felszabadult, különösebb terhektől mentes játék pedig akár eredményre is vezethetett.

Jól indult meg a Tiszaföldvár Fotó: Illusztráció / Forrás: Shutterstock.com

Tiszakécskei LC – Tiszaföldvár SE 0-0

Tiszakécske, 300 néző, vezette: Nyekita Benjámin (Volentics, Végh)

Tiszaföldvár: Krnács - Sági, Szabó Cs., Lestyán, Antman - Bánki-Horváth P. (Bánki-Horváth G. 93.), Bódai, Kálmán Sz., Ruzsa - Bojtos, Oláh Á. Edző: Brlázs Gábor.

Csak a mérkőzés elején volt nagyobb nyomás a vendégeken, akik alapvetően végig kontroll alatt tartották az eseményeket. A labdaszerzésekből rendre jól indult meg a Tiszaföldvár és ha az utolsó passzok is sikerülnek, több gólhelyzetet is kialakíthattak volna. A hazai gárda birtokolta valamivel többet a labdát, a pontrúgások számában is élen járt, de igazi átütő erő nem volt a játékukban. Egy kapufáig eljutottak ugyan, de a tiszazugi együttes is eltalálta egyszer a keresztlécet, így ebben a műfajban is döntetlenre végeztek a felek. Tiszakécskén még senkinek sem sikerült pontot szereznie az idei bajnoki szezonban, Brlázs Gábor csapatának igen, és nem is érdemtelenül jutottak ennek birtokába.

Balogh Pál: Jól kezdtük a meccset, nyomás alatt tartottuk az ellenfelet, helyzeteink voltak a vezetés megszerzéséhez. Később meddővé vált a támadó játékunk, összességében megérdemelten vitte el az egyik pontot a Tiszaföldvár. Céljaink eléréséhez az ilyen mérkőzéseket meg kellene nyernünk.

Brlázs Gábor: Egy nagyon jó csapat otthonából tudtunk pontot csenni, hozzátenném, hogy teljesen megérdemelten. Helyenként volt rajtunk nyomás, de kezeltük a helyzetet, sikerült jól lezárni a középső tengelyt. Minden játékosunk dícséretet érdemel mai teljesítményéért.