Nem kapott könnyű ellenfelet a Tiszaföldvár SE a futsal Magyar Kupa második fordulójában, ugyanis az NB I.-ben jelenleg harmadik helyen álló, több válogatott futsalost is foglalkoztató Kecskemét (Bencsik Roland, Fekete Márk és Pál Patrik is tagja volt legutóbbi nemzeti csapatnak) együttesét fogadta.

Helytállt a Tiszaföldvár SE a Magyar Kupában az NB I.-es Kecskemét ellen

Fotó: Facebook.com / TiSE

Magyar Kupa, 2. forduló

Tiszaföldvár SE–SG Kecskemét Futsal 0–4 (0–3)

Tiszaföldvár, Homoki Sportcsarnok, vezette: Szabó Péter (Szabó F., Vilmányi S.)

Tiszaföldvár: Gerhát – Volyák, Balla, Juhász Zs., Szabó T. Csere: Sándor B. (kapus), Falusi, Benedek Zs., Pintér V., Polák, Bozsó, Székely D., Sipos M., Kasik. Edző: Bozsó László

Gólszerzők: Sipos M. (11. – öngól), Szabó J. (18.), Haász (18., 26.).

A Tiszaföldvár Magyar Kupa-mérkőzésén Hevesi-Tóth Tamás, Ficsor Richárd és Vincze Patrik játékára sem számíthatott Bozsó László, és habár Székely Dávid ott volt a meccskeretben, nem volt játékra alkalmas, így négy alapemberét is nélkülözniük kellett a tiszazugiaknak, ami nem javította az esélyeiket, a vendégektől pedig az NB I. gólkirályjelöltje, Suscsák Máté nem játszott.

Nem játszott alárendelt szerepet a Tiszaföldvár, hiszen stabilan és fegyelmezetten védekeztek, sőt, a helyzeteik is akadtak, de jobbára a Kecskemét diktálta a tempót. Sokáig tartották is magukat a tiszazugiak, hiszen az első gól csak a 11. percben született, amikor Sipos Márk rosszul nyúlt bele egy középre lőtt labdába. A bekapott gól némileg megtörte a csapatot és félidő vége előtt egy perc alatt kétszer is eredményes volt az élvonalbeli gárda, amely így 3–0-ra vezetett a szünetben.

A fordulás után már jobban koncentráltak a földváriak és kiegyenlítettebb játékot hozott a második húsz perc, de a Kecskemét ismét eredményes volt és így kialakult a 4–0-s végeredmény.

Bozsó László: – Nem voltak jó előjelek, hiszen négy játékosomra sem számíthattam sérülés miatt. Összességében reális eredmény született, de nem játszottunk alárendelt szerepet a profi játékosokból álló riválisunk ellen, amely napról napra futsalmeccsekre készül. A csapategységünknek, a szervezettségünknek és kapusunk bravúrjainak köszönhetjük azt, hogy négy–null lett az eredmény, de úgy gondolom, hogy mindenki odatette magát a mérkőzésen és tisztesen helytálltunk az NB I.-es Kecskeméttel szemben.