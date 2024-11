Idegenben kellene pontot, pontokat szerezni a Tiszaföldvár SE csapatának, hogy tovább tudjon távolodni a kiesőzónától.

Idegenben kellene pontot, pontokat szereznie a világos mezes Tiszaföldvár SE csapatának

Fotó: Kiss János / Forrás: MW Archív

Monor SE (5.)–Tiszaföldvár SE (11.)

Vasárnap, 13.00

Ha lassan is, de úgy tűnik, kezdi felvenni az NB III. ritmusát a Tiszaföldvár csapata. Az utóbbi négy meccsén nem talált legyőzőre, de az utolsó hétből is csak egy ment el. A mezőny első fele továbbra is messze van Brlázs Gábor csapatától, de a kieső helyektől is sikerült eltávolodni már négy ponttal.

Az ötödik helyezett Monor három utolsó mérkőzését megnyerte, ám vendégeik idegenbeli sikerei jó ajánlólevél lehet számukra e találkozó előtt.

A bravúros győzelmek önbizalom-növelők is egyben, a tiszazugi gárda játékosai végre elhihetik, hogy nincs legyőzhetetlen csapat ebben a csoportban. A kulturáltan és szervezetten játszó Monor sem az, ahová Fehér Zsolt nélkül, de a pontszerzés reményében utaznak a földváriak.