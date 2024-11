A futsal NB II. Keleti csoportjának kilencedik fordulójában a Tiszaföldvár SE nehezen vette fel a ritmust a mérkőzés elején az NNC Frogs otthonában, kapkodó játéka sokszor hibához is vezetett. Ennek következményeképp a hazaiak korán meg is szerezték a vezetést. Jól reagáltak a bekapott gólra a tiszazugiak, és hamar fordítani tudtak még annak ellenére is, hogy teljesítménye eltért a megszokottól. Habár a fordulás után egyenlítettek a lajosmizseiek, javult a Földvár játéka, rendezte sorait és stabilizálta védekezését is. Több látványos támadást is vezetett a TiSE, melyekből gólokat tudtak szerezni, és eldöntötték a három pont sorsát, 4–7.

Sipos Márkék (sárga mezben) két nyeretlen meccs után győztek, a Tiszaföldvár SE Lajosmizséről távozott három ponttal

Fotó: Pesti József/ MW-archív

NB II. Keleti csoport, 9. forduló

NNC Frogs Futsal Club– Tiszaföldvár SE 4–7 (3–4)

Lajosmizse, vezette: Muhari Gergő (Kovács G., Góbi S.)

Tiszaföldvár: Sándor B. – Sipos M., Székely D., Balla, Hevesi-Tóth. Csere: Császár (kapus), Volyák, Bozsó, Pintér V., Falusi, Juhász Zs., Szabó T., Benedek Zs., Kasik. Edző: Bozsó László.

Gólszerzők: Jónás (3., 22.), Faragó (4.), Márki (20.), ill. Jónás (4. – öngól), Székely D. (9.), Kasik (10., 25. – a másodikat hatméteresből), Juhász Zs. (29.), Dobosi (34. – öngól).

Kiállítva: Szabó T. (32.).

Bozsó László: – Nehéz meccsre számítottunk a Lajosmizse ellen, hiszen egy masszív csapatról van szó. Nem voltak ismeretlenek számunkra, hiszen az NB III.-ban már találkoztunk, akkor ők voltak az egyedüliek, akik le tudtak minket győzni. Tudtuk, hogy fanatikus szurkolóik vannak, akik ezúttal is végig biztatták a csapatukat, de úgy gondolom, megérdemelten nyertünk és fontos három pontot szereztünk.

További eredmények: Csenger–Gyöngyös 8–5, Kincsem Futsal–Nyírség FC 7–6, Dunakeszi–Miskolc 7–5, Kazincbarcika–Maglód 3–7.

A bajnokság állása: 1. Kincsem Futsal 19 pont, 2. Tiszaföldvár 19, 3. Maglód 18, 4. Dunakeszi 17, 5. Kazincbarcika 15, 6. Csenger 14, 7. Gyöngyös 10, 8. Nyírség FC 9, 9. NNC Frogs 8, 10. Miskolc 0 pont.