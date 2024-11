Az NB III-ban szereplő együttesek már csak e hétvégén lépnek pályára idén, a jó szezont futó Tiszafüredi VSE pedig akár a dobón is telelhet az Északkeleti csoport 17. fordulója után.

Ha úgy állnak a Tiszafüredi VSE csillagai, akár még a téli dobogó is összejöhet

Fotó: Nagy Balázs

Füzesabony SC (13.)–Facultas-Tiszafüredi VSE (5.)

Vasárnap, 13.00

A jó igazolásoknak is köszönhetően kiválóan kezdte a bajnokságot a Tiszafüred csapata, októberben viszont kisebb megingás következett be játékukban. Közel sem voltak olyan eredményesek már, a nyeretlenségi szériájuk pedig hat héten át tartott. A legutóbbi három meccsük ráadásul rangadó volt, a Tiszaújváros ellen végre sikerült győznie Dorcsák Zoltán csapatának. Az újonc Füzesabonyt az odavágón egy fordulatos találkozón legyűrték, és most is erre készül a Facultas. A hevesi gárda első négy hazai meccsét egyaránt elbukta – épp csak bennmaradó helyen vannak jelenleg is –, ám rendre szoros mérkőzéseket játszanak. A vendégeknél Bényei Balázs sérülés miatt hiányzik majd a hátsó alakzatból.

Az Északkeleti csoport állása