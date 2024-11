Labdarúgás Vármegye I. 38 perce

Ismét döntetlent játszott a Törökszentmiklós – galériával

A vármegye I. tizenegyedik fordulójának rangadóján ikszelt egymással a Jászfényszaru és a Törökszentmiklós. Utóbbinak sorozatban ez volt a harmadik döntetlenje, amelyet ki is használt a Mezőtúr, hiszen győzött és növelte előnyét a tabellán. A Jászberény és a Jánoshida is zárkózott a miklósiakra, így jelenleg nagyon szoros az élmezőny. És mivel meglepetés nem történt hétvégén, az alsóházban és a középmezőnyben is csak pár pont választja el a csapatokat egymástól.

Gergely Mátyás csapata zsinórban harmadik mérkőzésén szerzett egy pontot a vármegye I.-ben. Nem született döntés a Jászfényszaru és a kék mezes Törökszentmiklós találkozóján a vármegye I. 14. fordulójában

Fotó: Pesti József Tiszaszentimre–Jánoshida 1–4 (0–1) Tiszaszentimre, 100 néző. Vezette: Gönczi Pál. Tiszaszentimre: KALÓZ I. – Szőke T. (Varga T., 47.), SZŐKE P., Juhász E., FAGHIURA, Szivák (Törőcsik, 76.), CSÁBI, VARGA B., GYARMATI, Kalóz Á. (Bakó, 59.), Illés P. Edző: Szoboszlai Zsolt. Jánoshida: Nagyistván – ZOMBORI, Rimóczi (Bagi, 68.), Varga K., VERÉB, DANKOVICS, Sipos M., Kozák, Kardos, Major, NAGY K. Edző: Antal Gábor. Gólszerzők: Varga B. (86.), ill. Rimóczi (43.), Major (50.), Szőke P. (79. – öngól), Kardos (90.). A legutóbbi mérkőzésen tanúsított fegyelmezetlensége miatt a hazai csapat nagyon foghíjasan állt össze, ami nem túl jó előjel volt a mérkőzésre, a Jánoshida pedig több helyzetet dolgozott ki és megérdemelten elvitte a három pontot. Szoboszlai Zsolt: – A mérkőzésre éppenhogy sikerült összeszedni a csapatot, ami végül is az eredményben megmutatkozott. Tisztességesen helytálltunk, de a szimpatikus és jobban játszó vendégcsapat megérdemelten szerezte meg a három pontot. Antal Gábor: – A mérkőzés összképe alapján megérdemelt győzelmet arattunk egy kulturáltan játszó ellenfél ellen. Tudósított: Szoboszlai Zsolt Rákóczifalva–Lurkó Focimánia 2–0 (1–0) Rákóczifalva, 130 néző. Vezette: Rajcsányi Sándor. Rákóczifalva: Nagy K. – Udvarnoki (Győr, a szünetben), Szakali, KECSKÉS, Nádházi (Koltay, 75.), Ladányi D. (Gonda, 42.), FŰZI, Kiss P. (Münich, 67.), MÁRKUS (Simon A., 86.), TRECSKÓ, VADAS. Edző: Komáromi György. Lurkó Focimánia: Sándor B. – Szász, PINTÉR R., TÖRÖK B. (Török T., 82.), Máté-Fazekas, Pesti, Hermann (Bodnár, 70.), Szecskó, Ács, Tóth B. (Majercsik, a szünetben), Máté M. Edző: Balázs Béla. Gólszerzők: Szakali (45.), Márkus (85.). A kezdeti nehézségek után a hazai csapat átvette az irányítást és megérdemelt győzelmet aratott egy jól védekező csapat ellen. Komáromi György: – Azt kaptuk, amit az ellenféltől vártunk, egy masszívan védekező csapatot sikerült legyőznünk. Balázs Béla: – Egy elkerülhető gól után kockázatosabban játszottunk, amiből rosszul jöttünk ki. Támadásoknál kellett volna többet vállalni egyeseknek, illetve okosabbnak lenni a tizenhatos környékén. Ennek ellenére jó mérkőzést játszottunk egy nálunk előrébb lévő csapat otthonában.

Tudósított: Ruskó Zsolt Tószeg–Cserkeszőlő 2–0 (1–0) Tószeg, 80 néző. Vezette: Szabó József. Tószeg: KIRÁLY – STREMPEL, Szőke G. (Dobos, 60.), PONGRÁCZ, Gazdag, FELFÖLDI, Balogh D., Kiss B., TÓTH K., BOLDIZSÁR M., Urbán-Szabó. Edző: Urbán-Szabó Viktor. Cserkeszőlő: TÓTH L. – Vér (Kardos, 80.), Molnár Zs., Benke A. (Panyik, 43.), Márkus, Farkas M. (Ritzl, 60.), SZŐKE Á., Gál I., BENKE P., Szentesi, Pereczes (Hegedűs J., 73.). Edző: Földi Tibor. Gólszerzők: Felföldi (27.), Pongrácz (90+7.). Egy küzdelmes mérkőzésen a helyzeteit jobban kihasználó hazai csapat győzött. Urbán-Szabó Viktor: – Küzdöttünk, akartunk, a helyzeteinket jobban kihasználva megérdemelt győzelmet arattunk. Földi Tibor: – Véleményem szerint, ha holnap reggelig játszunk, mi akkor sem rúgtunk volna gólt, így nem marad más, csak gratulálni a hazai csapat győzelméhez! Tudósított: Urbán-Szabó Viktor Kisújszállás–Tiszagyenda 5–0 (1–0) Kisújszállás, 70 néző. Vezette: Kóródi Ferenc. Kisújszállás: JAKAB K. – CSUKODI D., Németh K. (Szőke R., 78.), Balázs G. (Balajti, 75.), Kisari, OROS, Hajdú V., Csukodi Z. (Diós, 78.), LUKOVSZKY (Tóth B., 81.), HORVÁTH B., Monoki (Danajka, 81.). Edző: Kelemen Lajos. Tiszagyenda: Havellant – Molnár S., Boros B., Csík, Rézsó G. (Hevesi Tóth, a szünetben), Huri, Cseh, Sipos D. (Márton I., 72.), Rézsó Zs., Ballók J., Tasi (Tálas, 67.). Edző: Boros Dávid. Gólszerzők: Csukodi D. (27.), Lukovszky (61.), Oros (62., 78.), Danajka (85.). Közepes színvonalú mérkőzésen a hazai csapat helyenként jó játékkal megérdemelten tartotta otthon a három pontot a főleg kontrajátékra berendezkedő vendégekkel szemben. Kelemen Lajos: –Megérdemelt győzelmet arattunk, az ellenfélnek további sok sikert kívánok! Boros Dávid: – A helyzetek alapján az eredményt egy kicsit túlzónak találom, viszont az egyéni hibáink miatt megérdemelt hazai győzelem született.

Jászfényszaru–Törökszentmiklós 1–1 (1–0) Jászfényszaru, 80 néző. Vezette: Simon Ádám. Jászfényszaru: Kovács T. – KÁLMÁN L., PENCZNER, BARTALIS, Baranyi (Kurunczi, 68.), LUDASI, VASZICSKU, Szívós (Donnert, a szünetben), Drávucz, Muhari, Lakatos D. Edző: Kemecsi László. Törökszentmiklós: Kiss Z. – Mózer (Poczai, 58.), BÁBA, BURU (Lucza, 76.), Héder A., SZEPESI, NAGY G., Izsold, Polyák (Bojtok, 58.), Puporka (Földi A., a szünetben), Farkas I. (Héder R. 85.). Edző: Gergely Mátyás. Gólszerzők: Vaszicsku (34.), ill. Poczai (66.). Rangadóhoz méltón készült fel mindkét csapat, több lehetősége adódott a hazaiaknak, de egy nagy hiba miatt nem szerezték meg a három pontot. Kemecsi László: – Ilyen gólokra sajnos nem tudom felkészíteni a csapatot. Sajnálom, mert mindenki odatette magát, de az is igaz, hogy a helyzeteinket be kell rúgni. Gergely Mátyás: – Küzdelmes, sok párharccal tarkított mérkőzésen mindkét csapat győzelemre játszott, viszont a lehetőségeivel nem élt, ezért igazságos döntetlen született. Tudósított: Kemecsi László

Nem jutott dűlőre egymással a Fényszaru és a Miklós Fotók: Pesti József

Jászberény–Jászapáti 5–0 (1–0) Jászberény, 150 néző. Vezette: Kiss Attila. Jászberény: Vincze G. (Görbe, 76.) – Németh N. (Bathó, 76.), Nagy F., Aranyos (Gattyán, 64.), Nagy L., Ludvig (Penczner, 76.), Sali, PALCSÓ, Kövér, Varga L., Káposztás (Magyar, 64.). Edző: Besenyi Gábor. Jászapáti: NAGYPÁL – Papp B., Szabari, Illés G., Birkás, Lukácsi, Popovics, BALOG N., DONKÓ, Kóczián, BORBÁS. Edző: Menyhárt Dániel. Gólszerzők: Varga L. (40.), Sali (51.), Palcsó (60.), Gattyán (73., 85.). A hazai csapat a mérkőzésen sorra dolgozta és hagyta ki a helyzeteit, így saját dolgát nehezítette meg. Besenyi Gábor: – Ennyi helyzettel két bajnokságot is meg lehet nyerni, amit most kihagytunk, ezen sürgősen változtatnunk kell. Menyhárt Dániel: – A legutóbbi játékvezetés felelőtlen és rossz ítélete feltette a halálos pontot erre a mérkőzésre. Köszönjük a hazai csapat sportszerű cselekedetét.

Tudósított: Besenyi Gábor Kunszentmárton–Kenderes 0–5 (0–1) Kunszentmárton, 80 néző. Vezette: Szénási Gábor. Kunszentmárton: BORSZÉKI – Sztancsik, Gödő (Kardos, 68.), Balogh Zs., Légrádi, Pecnyik, Lázi, Csomos (Szabó L., 63.), Zsoldos, Styecz, Határ. Edző: Kiri Mihály. Kenderes: NAGY I. – KARIKA, Dáné (Sipos B., 78.), BAJNÓK (Csillag, 88.), Baktai (Kolompár, 65.), PENTI, TÓTH R., KÁLAI, VÁRADI, Lisznyai (Kéki, 70.), Farkas N. Edző: Csillag Sándor. Gólszerzők: Bajnók (43., 46.), Pecnyik (52. – öngól), Karika (63.), Penti (78. – tizenegyesből). Az első félidő kiegyenlített játékot hozott, amely során a vendégcsapat berúgta az egyik helyzetét és vezetést szerzett. A második játékrész első percében bekapott gól megfogta a hazai csapatot, és teljesen megérdemelt vendégsiker született. Kiri Mihály: – Az első félidőben az első ziccer előttünk adódott, amit sajnos kihagytunk, de ez a félidő még ettől függetlenül rendben volt, sajnos a másodikban elfogytunk és ezt a Kenderes kegyetlenül kihasználta. Teljesen megérdemelt az ilyen arányú győzelme is, kiváló játékvezetés mellett. Csillag Sándor: – Az első félidőt csak letudtuk, a másodikra viszont úgy jöttünk ki, ahogy kell. Sok helyzet, sok gól, győzelmünk megérdemelt. Sok sikert kívánok a hazaiaknak! Tudósított: Kiri Mihály Mezőtúr–Szajol 5–0 (2–0) Mezőtúr, 120 néző. Vezette: Kóródi Ferenc. Mezőtúr: Török I. (Nagy D., 80.) – KEŐ, VADÁSZ, Bontovics, PESTI (Balogh A., 80.), SUSA, NAGY CS. (Palatinusz, 68.), Czakó (Balogh Zs., 34.), RENTLER, Pápai, Nagy S. (Gelénesi, 74.). Edző: Erdősi Gyula. Szajol: HARIS – Falusi, Csúri, Kómár, Donkó, Németh T., Szabó T. (Rékasi, 78.), CSAJBÓK, Benedek N., Szentmiklósi, Fülöp Á. (Juhász I., 81.). Edző: Sárkány Attila. Gólszerzők: Rentler (4., 26., 50.), Nagy S. (68.), Palatinusz (88.). A hazai csapat a mérkőzés kezdetétől uralta a játékot, a több sebből vérző vendégek próbáltak helytállni, de így is a Mezőtúr akarata érvényesült, ami meglátszott a gólok arányában is, akár nagyobb különbségű győzelem is születhetett volna, ha a szajoliak kapusa nem teljesít ilyen jól. Az első felidőben jó iramú és színvonalú mérkőzést játszott a két csapat, a harmadik hazai gól után már csak a végeremdény volt kérdés.

Erdősi Gyula: – Három mérkőzésen nem kaptunk gólt és lőttünk tizenötöt, de a földön maradunk, még négy forduló van vissza és nagyon bízom benne, hogy további sérülések nem sújtják csapatunkat. Sárkány Attila: – Nem a legjobb előjelekkel érkeztünk a meccsre az összeállítás tekintetében, hiszen a mérkőzés előtt egy órával még csak tíz kezdőjátékosom volt. Ennek eredménye lett sajnos ez a vereség. Köszönöm szépen, akik hozzátették ehhez a találkozóhoz magukat, legközelebb kiköszörüljük a csorbát. Tudósított: Sárkány Attila és Erdősi Gyula A vármegye I. állása: Mezőtúr 27 pont, Törökszentmiklós 24, Jászberény 23, Jánoshida 22, Rákóczifalva 20, Szajol 20, Kenderes 19, Jászfényszaru 17, Kisújszállás 16, Tószeg 16, Lurkó Focimánia 15, Cserkeszőlő 10, Tiszaszentimre 8, Kunszentmárton 6, Jászapáti 6, Tiszagyenda 4 pont. Góllövőlista 10 gólos: Oros Péter (Kisújszállás), Varga László (Jászberény), Rentler Milán (Mezőtúr)

9 gólos: Puporka Milán (Törökszentmiklós)

8 gólos: Kovács Tamás (Tószeg), Ladányi Dániel (Rákóczifalva), Szepesi Bence (Törökszentmiklós), Kardos János (Jánoshida)

7 gólos: Baranyi László (Jászfényszaru), Szentmiklósi Dániel (Szajol)

6 gólos: Benedek Nándor (Szajol), Máté-Fazekas Attila (Lurkó Focimánia), Bajnók Imre (Kenderes), Penti Roland (Kenderes)

