Vármegye I.: hárman is hét góllal nyertek hétvégén – galériával

Több nagyarányú győzelem is született hétvégén. A vármegye I. 12. fordulójában a Törökszentmiklós, a Szajol és a Jászfényszaru is hét góllal tudott nyerni. A Kenderes hatot rúgott, míg a Berény és a Lurkó négyet-négyet. A legszorosabb meccset a Tiszagyenda és a Tószeg találkozója hozta, melyen utóbbi minimális különbséggel diadalmaskodott. Az éllovas Mezőtúr magabiztos sikert aratott Rákóczifalván, így továbbra is tartja első helyét.

Hat piros lapot is kiosztottak hétvégén a játékvezetők a vármegye I. 12. fordulójában, ami a legtöbb az idei szezonban. Pesti Barnabásék (sötét mezben) könnyedén nyertek a Kunszentmárton ellen a vármegye I. 12. fordulójában

Fotó: Mészáros János Vármegye I., 12. forduló: Lurkó Focimánia–Kunszentmárton 4–1 (3–1) Szolnok, 40 néző. Vezette: Kiss Attila. Lurkó Focimánia: Sándor B. – Szász, Pintér R. (Bodnár, 61.), Török B. (Török T., 28.), Máté-Fazekas, Pesti (HERMANN, 35.), Nagy A., Szecskó, Pálosi (Bali, 81.), ÁCS, Máté M. (Tóth B., 61.). Edző: Balázs Béla. Kunszentmárton: Borszé­ki – Gödő, Kardos, Balogh Zs., Légrádi, Pecnyik (Kiri, 48.), Lázi (Szabó L., 74.), Novodomszky, Zsoldos (Csomos, 74.), Styecz, Határ. Edző: Kiri Mihály. Gólszerzők: Pálosi (23.), Szecskó (24.), Nagy A. (36. – tizenegyesből), Hermann (60.), ill. Zsoldos (26.). Kiállítva: Borszéki (47.). Többnyire a hazaiak akarata érvényesült, akár nagyobb különbségű győzelmet is arathatott volna a Lurkó Focimánia, de nem élt a lehetőségeivel. Balázs Béla: – Nagyon rossz felfogásban játszottunk, és borzasztó volt a helyzetkihasználásunk is. Csak a három pontnak örülhetünk. Kiri Mihály: – Az első félidőben a helyzeteit jobban kihasználó Lurkó kétgólos előnyre tett szert, a másodikban a kiállítás után a csapat egész jól játszott. Gratulálok a Lurkónak a győzelemhez! Tudósított: Balázs Béla

Fölényes győzelmet aratott a Lurkó Focimánia Fotók: Mészáros János

Kenderes–Tiszaszentimre 6–2 (4–1) Kenderes, 100 néző. Vezette: Seletye Róbert. Kenderes: Nagy I. – Karika, Váradi (Kolompár, 70.), PENTI, TÓTH R. (Csillag, 86.), Kálai (Sipos B., 70.), Balla, Bajnók, LISZNYAI, Farkas N., BAKTAI (Csala, 72.). Edző: Csillag Sándor. Tiszaszentimre: Kalóz I. – Szőke P., Oláh Zs., FAGHIURA, Kota, Csábi, VARGA B., Csécsei (Törőcsik I., 87.), Illés P., Fegyverneki, Gyarmati. Edző: Szoboszlai Zsolt. Gólszerzők: Tóth R. (8.), Penti (26. – tizenegyesből), Baktai (35., 61.), Váradi (43.), Bajnók (84. – tizenegyesből), ill. Varga B. (7.), Gyarmati (56. – tizenegyesből). A mérkőzés elejétől a hazai csapat akarata érvényesült, ötletes és lendületes támadásai sok gólhelyzethez vezettek. Teljesen megérdemelt hazai győzelem született. Csillag Sándor: – Kiváló játékvezetés mellett, hátul sajnos belehibázgattunk, de az pozitív, hogy a gólokért felelős játékosok hozták a jó teljesítményt.

Szoboszlai Zsolt: – Már egy-egy után fejben elvesztettük a mérkőzést, bár a gólarányt túlzónak tartom. A játékvezetésről csak annyit, hogy lehet ilyen hozzáállással is vezetni a mérkőzést, ahol három tizenegyes és sárga lapok is vannak. Tudósított: Mikes Krisztián Jánoshida–Jászberény 2–4 (1–2) Jánoshida, 100 néző. Vezette: Rajcsányi Sándor. Jánoshida: Nagyistván – NAGY K., Varga K., Kardos, KOZÁK (Bagi, 86.), Rimóczi (Vatai, 70.), Sipos M., Dankovics (Eszes, 86.), Veréb, ZOMBORI (Hegedűs M., 80.), MAJOR (Bezzeg, 75.). Edző: Antal Gábor. Jászberény: Vincze G. – Németh N., Nagy F., Aranyos (Penczner, 75.), Nagy L., Káposztás, Sali (Gattyán, 42.), Palcsó, Kövér, Varga L., Ludvig. Edző: Besenyi Gábor. Gólszerzők: Major (23.), Kardos (62.), ill. Kövér (14.), Nagy F. (16.), Gattyán (77., 90.). Fordulatokban gazdag, izgalmas, kiélezett mérkőzésen a vendégcsapat, ha nehezen is, de elvitte a három pontot a rendkívül nagy odaadással játszó hazai csapattól. Antal Gábor: – Nagyon nagy munkát fektettünk bele, de sajnos nem jártunk sikerrel. Besenyi Gábor: – Nagyon remélem, hogy a fegyelmi bizottság példát statuál, és olyan büntetést hoz a jánoshidai Veréb Dániellel szemben, ami elrettent mindenkit attól, hogy szándékos sérülést okozzon bárkinek is a futballpályán a közeljövőben. Nem maradhat büntetlenül egy többszörös arccsonttörés, amit okoztak a csatáromnak, Sali Rolandnak. Az ilyen játékosokat messze el kell küldeni a futballpálya környékéről is. Tudósított: Antal Gábor Törökszentmiklós–Kisújszállás 8–1 (4–0) Törökszentmiklós, 100 néző. Vezette: Bán János. Törökszentmiklós: Kiss Z. – Bába (Polák, 60.), LUCZA, Polyák (Molnár M., 77.), HÉDER A., BURU, Szepesi (Poczai, 60.), Nagy G., IZSOLD, HÉDER R. (Mózer, 64.), Puporka (Farkas I., 60.). Edző: Gergely Mátyás. Kisújszállás: Jakab K. – Csukodi D. (Szőke R., 70.), Németh K. (Belényesi, 80.), Balázs G. (Tóth B., 80.), Kisari, Oros, Lukovszky, Hajdú V., Csukodi (Diós, 64.), Horváth B., Monoki (Balajti, 62.). Edző: Kelemen Lajos.

Gólszerzők: Buru (20., 88.), Bába (24.), Puporka (40., 46.), Izsold (41.), Farkas I. (76.), Lu­cza (78.), ill. Lukovszky (89.). A hazai csapat magabiztosan tartotta otthon a három bajnoki pontot, pedig csak a helyzetei töredékét értékesítette. Gergely Mátyás: – Gratulálok a csapatnak a magabiztos győzelemért, ilyen arányban is megérdemelten győztünk. Kelemen Lajos: – Alárendelt szerepet játszottunk játékban, illetve fizikálisan is. Megpróbálunk ezen javítani. Gratulálok a miklósi csapatnak! Tudósított: Papp Sándor Cserkeszőlő–Szajol 0–7 (0–5) Cserkeszőlő, 32 néző. Vezette: Nagy Alex. Cserkeszőlő: Tóth L. – Panyik (Kardos, 55.), Márkus, Farkas M., Molnár Zs., Gál I., Nagy L. (Papp G., 55.), Vér, Benke P., Varga A., Hegedűs J. Edző: Földi Tibor. Szajol: Haris – Falusi, CSÚRI, Kiss Zs., KÓMÁR, DONKÓ, NÉMETH T., Benedek N., Szentmiklósi (Németh B. a szünetben), ERDÉLYI (Juhász I., 77.), Csajbók. Edző: Sárkány Attila. Gólszerzők: Németh T. (3., 10., 31., 69.), Kómár (7.), Donkó (45.), Erdélyi (61.). Kiállítva: Benke P. (39.). Az első tíz perc történései meghatározták a mérkőzés végkimenetelét. A kiállítás után már könnyed edzőmeccsé alakult a mérkőzés. Földi Tibor: – Ezen a meccsen sajnos még edzőpartnernek is rosszak voltunk. Sárkány Attila: – A legutóbbi fiaskó után nem volt egyszerű, hogy újra a helyes útra térjünk, bár most sem voltunk teljes létszámmal, de attól függetlenül úgy érzem, mindenki megtette azt, amit a haza megkövetelt. Nagyon örülök, hogy egy ilyen nagyarányú győzelmet szereztünk idegenben. Külön ajánlom a győzelmet Csajbók Zoltánnak és Benedek Zojának. Gratulálok a csapatnak a hozzáállásért és azért a melóért, amit a héten beleraktak. Köszönöm szépen a szurkolóknak, hogy ilyen szép számmal elkísértek idegenbe minket, jár a taps nekik és a csapatnak is. Tudósított: Földi Tibor Tiszagyenda–Tószeg 1–2 (1–1) Tiszagyenda, 100 néző. Vezette: Gönczi Pál. Tiszagyenda: TASI – Molnár S., Hevesi Tóth, Boros B., Rézsó G., Csík, Huri, Cseh, Sipos D. (Márton I., 73.), Rézsó Zs., Ballók J. (Tálas, 50.). Edző: Boros Dávid.

Tószeg: Szabó B. – Strempel (Kovács G., 85.), SZŐKE (DOBOS, 60.), PONGRÁCZ, Gazdag, FELFÖLDI, BALOGH D., Tóth K. (Király, 6.), KISS B., BOLDIZSÁR, Urbán-Szabó. Edző: Urbán-Szabó Viktor. Gólszerzők: Boros B. (8.), ill. Pongrácz (15. – tizenegyesből), Felföldi (65.). Kiállítva: Rézsó Zs. (90+2.), ill. Szabó B. (6.), Kiss B. (90+5.). Jól előkészített pályán a korai piros lap rányomta a bélyegét a mérkőzésre. A vendégek kis túlzással minden helyzetüket belőtték. Boros Dávid: – Bár ennyi helyzettel a hátralévő három meccset is megnyerhettük volna, mégis a legszomorúbb dolog, hogy mentálisan utánpótlásszinten vagyunk. Urbán-Szabó Viktor: – Küzdelmesre sikerült mérkőzésen a szív diadalát arattuk. Gratulálok a csapatomnak és sok sikert az ellenfélnek! Tudósított: Tasi Krisztina Jászapáti–Jászfényszaru 0–7 (0–5) Jászapáti, 80 néző. Vezette: Nagy Zoltán. Jászapáti: Andrási – Papp B., Kiss G., Birkás, Lukácsi, Balog N., Donkó Á., Béres, Kóczián, Varga P., Lendvai. Edző: Menyhárt Dániel. Jászfényszaru: KÓSA – Kálmán L. (Futó, a szünetben), PENCZNER, Bartalis (Konkoly, 71.), LUDASI, Vaszicsku (Benedek Z., a szünetben.), LAKATOS D., Drávucz (Muhari, a szünetben), VERHOCZKI, KURUNCZI, PÉTER G. (Baranyi, 39.). Edző: Kemecsi ­László. Gólszerzők: Péter G. (5.), Ludasi (7., 56.), Verhoczki (36., 43.), Kurunczi (41.), Baranyi (68.). A jó erőkből álló vendégcsapat magabiztos győzelmet aratott. Menyhárt Dániel: – Sportszerű mérkőzés folyt a pályán, gratulálunk Jászfényszaru csapatának! Kemecsi László: – Negyed gőzzel, sok lehetőséget kihagyva, edzés jellege volt a játékunknak, de egyben nagyon sajnálom a hazaiakat, hogy ilyen helyzetbe kerültek, reménykedek, hogy én ilyet nem élek majd át. További sok sikert Jászapátinak! Mielőbbi felgyógyulást kívánunk Péter Gergőnek! Tudósított: Budai István Rákóczifalva–Mezőtúr 0–3 (0–1) Rákóczifalva, 80 néző. Vezette: Sütő Zsolt.

Rákóczifalva: NAGY K. – Szakali, Kecskés (Ladányi A., 72.), Gonda (Simon, 79.), Nádházi (Koltay, 63.), Trecskó, Kiss P., Márkus, Vadas (Ladányi T., 79.), Münich (Udvarnoki, 72.), Győr. Edző: Komáromi György. Mezőtúr: Török I. – VADÁSZ, Bontovics (Kántor, 61.), KEŐ, Pesti, NAGY CS. (Balogh A., 77.), Susa, PALATINUSZ, RENTLER, Pápai (Balogh Z., 72.), Nagy S. Edző: Erdősi ­Gyula. Gólszerzők: Nagy Cs. (20.), Pesti (65.), Rentler (75.). Kiállítva: Szakali (33.). A Mezőtúr kíméletlenül kihasználta a hazaiak hibáit, így összességében megérdemelt győzelmet arattak. Komáromi György: – Nagyon sokat hibáztunk a labdakihozatalokban, ebből adódóan emberhátrányba kerültünk, ezzel megpecsételődött a sorsunk, könnyű gólokat ajándékoztunk a jó erőkből álló Mezőtúrnak. Erdősi Gyula: – Jól kezdtük a mérkőzést, sajnos több helyzetet elhibáztunk, viszont utána sikerült gólra váltani a lehetőségeinket. A második félidő alapján úgy gondolom, teljesen megérdemelten nyertük meg a mérkőzést. Tudósított: Ruskó Zsolt