Jászboldogháza: Kisbalázs – Gömöri, Káposztás, Burka, Tasi (Elek, 78.), Racs, Nagy P., Gergi, Tóth E., Nagy M. (Tóth B., 81.), Bodor. Edző: Bodor Máté.

Gólszerzők: Radics (12., 21.), Szőke (18.), Lakatos P. (30.), Tóth A. (34.), ill. Gömöri (24.), Gergi (40. – tizenegyesből), Nagy M. (52.), Burka (62.).

A hazai csapat úgy kezdte a mérkőzést, ahogy egy ilyet kezdeni kell, 3–0-ra, 5–2-re is vezetett, de a túlzott önbizalmának köszönhetően nehéz lett a vége.

Márton Péter: – A csapat nagyon jól kezdte a mérkőzést, többgólos győzelemnek nézett ki, de sajnos hibáinkból szoros lett a mérkőzés vége. A célt teljesítettük, nyertünk. Sok sikert a vendégeknek!

Bodor Máté: – A mi meccseinken mindig sok gól van, legalább most rúgtunk párat mi is, nem csak kaptunk.

Tudósított: Polgár Lajos

Tiszaszőlős–Kunmadaras 1–1 (0–0)

Tiszaszőlős, 120 néző.

Vezette: Barna Péter.

Tiszaszőlős: SZILÁGYI – VARGA Z., Muliter T., Czinege N. (Turó, 86.), Pékó (Győri, 65.), Muliter L., Czinege V., Soltész, Muliter Z., BÁDER, Hajnal. Edző: Szabó István.

Kunmadaras: Papp J. – Botos, Tóth K., Burai, Szabó J., Szabó Z. (Gyulai, a szünetben), Lázók A., Rózsa S., Seres, Penti, Szívós. Edző: Rózsa István.

Gólszerzők: Varga Z. (70.), ill. Seres (60.).

A hideg, télies időjárás ellenére sokan választották ezt a szombat délutáni mérkőzést. A játék cseppet sem volt dermedt, mindkét csapat nagy iramban próbált futballozni. Gól nélküli első félidő után egy-egy szabadrúgást váltott be mindkét csapat a második játékrészben.

Szabó István: – Végre újra a szezon elejére jellemző, jó tempóban tudtunk futballozni, és a sok szabálytalansággal megszakított játék ellenére sok helyzetet dolgoztunk ki. Több büntetőgyanús szituáció is volt, ezek után nem kaptunk tizenegyest, a második félidőben pedig sérülések is nehezítették a helyzeteinket, így végigküzdöttük ezt a játékrészt, ami most egy pontot ér nekünk.

Rózsa István: – Ez a mérkőzés nem a két csapatról szólt.

Tudósított: Szabó István