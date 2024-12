A szebb napokat is megélt, hat évvel ezelőtt még az élvonalban ötödik helyen végző Jászberényi KSE Puskás Artúr irányításával a legutóbbi szezonban az NB I/B 9. helyén zárt. Idén is Puskás vezetésével kezdték a szezont, ám november elején leváltották a szakembert , helyére a Szögi Áron, Borszéki Csaba duót nevezték ki a JKSE elöljárói. A páros a jövőben a klub utánpótlásánál dolgozik majd. A múlt hét közepétől már Szarvas Gábor irányította a felnőtt csapat edzéseit, aki korábban a Szolnoki Olaj játékosa, később másodedzője, majd a tavalyi évadban néhány mérkőzés erejéig vezetőedzője is volt a piros-feketéknek. A 43 esztendős szakember a Phoenix-MT Fót elleni hazai bajnoki meccsen debütált a sereghajtóként szerénykedő jászberényiek kispadján.

A Jászberényi KSE centere, Zsók Áron (labdával) jól játszott a palánkok alatt

Fotó: Hunbasket.hu

NB I/B. Piros csoport, 10. forduló

Jászberényi KSE–Phoenix-MT Fót 99–86 (24–22, 30–20, 18–19, 27–25)

Jászberény, 400 néző. V: Rácz Zs., Márton P., Szőcs B.

JKSE: KINNEY 30/9, Csomós 4, BOKA-MAGÓ 13/12, CSABA GY. 27/9, Pintér D. 5/3. Csere: ZSÓK 12/3, Dékány 8, Oroszi, Német Á. Edző: Szarvas Gábor.

Fót: HERENDIC 20/9, DANCSECS 24/12, Richter 8/6, Buzás 15/12, JUHOS 16. Csere: Csapai 3, Békési, Gémes. Edző: Surmann Gábor.

A tabella harmadik helyen tanyázó vendégek nem legjobb előjelekkel érkeztek a mérkőzésre, hiszen a héten néhány játékosuk is betegséggel bajlódott, ezért a múlt szerdai Hepp- Kupa meccsüket el is halasztották. Információink szerint a jászberényi fellépést többen is csak saját felelőségükre vállalták.

Az Olajbányászban is megfordult center, Juhos Levente és az elmúlt évadban Cegléden pattogtató Herendic Dominik pontjaira hazai részről a James Kinney, Csaba György, Zsók Áron trió válaszolt. A félidő hajrájában 39–39-es állás után egy huszáros 12–0-s etappal húzott el a JKSE fóti vetélytársától.

A második félidőben is tartotta előnyét a jól pörgő hazai alakulat, amelynek soraiban nem volt gyenge pont, a harmadik negyed végén 72–61-es állást mutatott az eredményjelző. A hajrában a vendégcsapat felzárkózott hat pont távolságra, a berényiek azonban taktikus játékkal, jó büntetőzéssel bebiztosították első hazai győzelmüket. A folytatásban szombaton 17 órától Vasas Akadémia együttesét fogadja JKSE.