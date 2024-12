A Budapest Honvéd II. tervezett kínai túrája miatt az NB III. Délkeleti csoportjának tizenötödik fordulójából december elsejére halasztott találkozónak igazából csak a hazaiak számára van tétje. Az igen gyenge őszt produkáló Szolnoki MÁV már a „tavaszra” fordulva megtáltosodott, utóbbi két hazai meccsét megnyerte, és ha vasárnap is győzni tudna, akkor a tizenegyedik helyen telelve várná a jövő évi folytatást.

Iván Milánék (labdával) nem lesznek esélytelenek a Honvéd II. ellen, győzelmükkel a Szolnoki MÁV pozíciókat léphet előre a tabellán

Fotó: Mészáros János

NB III. Délkeleti csoport, a 15. fordulóból elhalasztott mérkőzés

Szolnoki MÁV FC (13.)–Budapest Honvéd FC II. (7.)

Vasárnap 13.00

Ha pedig onnan nézzük, hogy a tavaszi tizenhárom mérkőzésből nyolcat is saját otthonában vív meg Horváth Csaba együttese, kedvező képet is festhetnek a hátralevő fordulók. Hazai pályán ugyanis jóval kedvezőbb a MÁV mérlege, egy évre vetítve is az látszik, hogy sokkal több pontot szerez a gárda a Tiszaligetben, mint idegenben. A stadion játékterének felújítása óta csak a Tiszakécske tudta elvinni innen a pontokat. Balogh Pál csapata is úgy, hogy a hajrában fordította a maga javára a találkozót egy, a hazaiak által szinte már megnyert találkozón.

A legutóbbi két otthoni győzelem alkalmával a játék is rendben volt többé-kevésbé, az esetleges újabb sikerhez azonban hasonló hozzáállás és eredményesség szükségeltetik. Az utolsó mérkőzésre Pinto Mario és Dudok Tamás is csatlakozik a kerethez, így már csak a két középső védő, dr. Kardos Norbert és Szabó Richárd, valamint Barna Viktor van a hiányzók listáján.

A mostani ellenfél több mérkőzését is elhalasztotta, vagy korábban lejátszotta a tervezett kínai túrája miatt, utazása azonban háromszor is meghiúsult ez idáig. A héten szárnyra kapott az a hír, hogy mostanában kelnének útra, ez esetben pedig az U19-es csapatukkal jönnek Szolnokra. Ezt a napokban cáfolták, és úgy tűnik, hogy mégis az NB III.-as gárda érkezik vasárnap. Ellenfelük elsősorban hazai pályán vitézkedik, győzelmei többségét Kispesten érte el.