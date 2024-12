A Budapest Honvéd II. külföldi túrája miatt elhalasztott mérkőzést pótolták a Tiszaligeti Stadionban vasárnap kora délután. A tizenötödik fordulóból hátra maradt összecsapás esélyesének őszi formája alapján a Kispest csapata számított még úgyis, hogy a Szolnoki MÁV két legutóbbi hazai találkozóját megnyerte.

Annus Árpádék (labdával) nem tudtak élni lehetőségeikkel, a Szolnoki MÁV vereséget szenvedett a Honvéd II. ellen

Fotó: Mészáros János

NB III. Délkeleti csoport, a 15. fordulóból elhalasztott mérkőzés

Szolnoki MÁV FC–Budapest Honvéd FC II. 0–2 (0–1)

Szolnok, 400 néző, vezette: Nagy Róbert (Punyi Gy., Vilmányi S.)

Szolnok: Csáki – Sitku (Szabó Zs., 87.), Dudok (Kató, 82.), BOGDÁN, Demeter (Pinto, a szünetben), Kópis – Tisza, Lengyel B. – Dósa (Lengyel G., a szünetben), Annus (Bathó, 87.), Iván M. Edző: Horváth Csaba.

Gólszerzők: Gincsai (39.), Hetyei (65.)

A sérülésből és eltiltásból visszatérő játékosoknak köszönhetően a hazai gárda legalább azt elérte, hogy a kezdőcsapatát felnőtt játékosok alkották – a kispadra viszont szinte kizárólag utánpótláskorúak ültek le. A kispestiekről viszont elterjedt, hogy külföldi túrájuk miatt az U19-es csapatukkal állnak ki a mérkőzésre. A hír kacsának bizonyult végül, a Honvéd valóban a második gárdájával érkezett a meccsre.

A szinte tavaszias időben mindkét együttes vehemensen kezdett. A MÁV-nak két helyzete is akadt, előbb Annus Árpádot kecsegtető helyzetben lesen találta a labda, majd az ő lövését hárította bravúrosan a Honvéd kapusa. Miután nem sikerült vezetést szerezni, negyedóra múltán kissé lanyhult az iram, de azért becsülettel mentek előre a felek. Már a kispestiek előtt is adódott lehetőség, a másik oldalon pedig Kópis Róbert került lövő pozícióba, de egyik csapat játékosa sem élt helyzetével. Egyre több volt a hiba hazai oldalon, amelynek következtében a félidő hajrájában egy szöglet utáni fejesből a vezetést is megszerezték a vendégek (0–1). Említésre méltó esemény ugyan már nem történt a hátralevő időben, a további hazai próbálkozásokat nem kísérte szerencse.