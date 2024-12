Szoboszlai Zsolt: – Az ötödik percre szinte már eldőlt a mérkőzés, ezért is tudható be a gyengébb játék, és sajnos a befejezésnél sem koncentráltunk már eléggé, ami az eredményen nem igazán látszik, mert akár kétszer ennyi góllal is nyerhettünk volna. Most egy kicsit örülünk, aztán karácsony előtt lesz egy kis összetartásunk, egy kis kolbásztöltéssel fűszerezve, aztán megesszük a halászlét és a töltöttkáposztát, januárban pedig elkezdjük a felkészülést a tavaszi szezonra, ami remélhetőleg pontokban is megmutatkozik majd.

Kiri Mihály: –A hazai csapat a mérkőzés fontosságához megfelelően állt játékba és teljesen megérdemelten nyerte meg azt. Az őszi szereplésért természetesen vállalom a felelősséget, és remélem a KuTE bennmarad az első osztályban.

Tudósított: Szoboszlai Zsolt

Cserkeszőlő–Törökszentmiklós 0–12 (0–4)

Cserkeszőlő, 50 néző.

Vezette: Gönczi Pál.

Cserkeszőlő: Tóth L. – Panyik (Nagy L., a szünetben), Csapó, Márkus, Hegedűs J. (Bencze, a szünetben), Vér, Molnár Zs., Szentesi, Varga A., Pereczes (Farkas M., a szünetben), Ritzl (Bari, 65.). Edző: Földi Tibor.

Törökszentmiklós: Kiss Z. – Mózer, Bába (Poczai, 58.), HÉDER R. (POLÁK, 58.), LUCZA (Buru, 70.), GUSZTAFIK (Ágoston K., 65.), Szepesi, Nagy G., Izsold, PUPORKA, Farkas I. (Földi, a szünetben). Edző: Gergely Mátyás.

Gólszerzők: Farkas I. (2.), Gusztafik (21., 26., 47. – az elsőt tizenegyesből), Héder R. (48.), Lucza (55.), Puporka (57., 61., 68.), Polák (65., 82., 83.).

Kiállítva: Varga A. (46.).

A nézőtéren helyet foglaló törökszentmiklósi szurkolók nagyon jól szórakoztak ezen a mérkőzésen.

Földi Tibor: – A körülmények ismeretének teljes tudatában ez az eredmény nekem nem meglepetés. Két osztálykülönbség volt a csapatok között.

Gergely Mátyás: – Gratulálok a csapatomnak, szép győzelemmel zártuk az őszi szezont, izgalmas tavasz elé nézünk.

Tudósított: Földi Tibor

Szajol–Jászapáti 6–0 (4–0)

Szajol, 100 néző.

Vezette: Nagy Alex.

Szajol: Haris – Falusi (JUHÁSZ I., 81.), Csúri (Kacskó, 66.), KÓMÁR, DONKÓ K., NÉMETH T., SZABÓ T., BENEDEK N., SZENTMIKLÓSI, Fülöp Á. (Harcsa, 69.), Csajbók. Edző: Sárkány Attila.