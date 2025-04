Tízéves a Hátsó füves, Csábi József is csatlakozott a különleges eseményhez – videóval

Az országjáró multimédiás sorozat, a Hátsó füves legelső riportja 2015 tavaszán jelent meg Hercegszántóról. Mint arról a Nemzeti Sport cikkében beszámolt, Albert Flórián bácskai szülőfalujából azóta eljutott a kezdeményezés több mint 250 településre, hogy a futball szemüvegén keresztül mutassa be az ismeretlen emberi történeteket, a társadalom változásait és a helyi közösségek hétköznapi valóságát. A tízéves jubileumról készült videóban Csábi József is feltűnt.

Csábi József is szerepel a Hátsó füves jubileumi fotótárlat megnyitójára készült különleges videóban

Fotó: Kovács Péter

Az összegyűjtött tapasztalatokból könyv, kiállítás, utazó fotótárlat, mezbemutató is született. Múzeumi beszélgetések keresték a választ a futballhátország társadalmi kérdéseire, a megszűnt falusi csapatok elhagyott pályáin kísérleti programsorozat indult Hátsó füves futballmentő túra néven, évek óta járja a vidéket a három vándorcsapat, a Zempléni Főnix, a Zalai Főnix, a Szatmári Főnix. A hosszas terepmunka hozadéka a pótolhatatlan futballszociológiai fénykép- és videógyűjtemény, amely éles látleletet kínál mindarról, ami a labdarúgás emberközeli dimenzióiban történik, vagy történt a mögöttünk hagyott években, évtizedekben.

Csábi József is szerepel a videóban

A hercegszántói kiállítást Varga Gábor polgármester nyitotta meg a napokban, itt mutatkozott be a tízéves évfordulóra készült különleges videó is, amely köszönetet mond mindazoknak, akik az évek során segítették az amatőr futball társadalmi rétegeit vizsgáló törekvést. Az ünnepi kisfilmben a Hátsó füves-kiállítás vendégeiként vagy a futballmentő túra résztvevőjeként közreműködő NB I-es játékosok, edzők szavalják el Zelk Zoltán Egy falusi futballpályán című versét. A videóban feltűnik a Szolnoki MÁV FC korábbi vezetőedzője, Csábi József is, mellette szerepel még Ádám Martin, Pisont István, Telek András, Mészöly Géza, Gera Zoltán, Zombori András, Veréb György, Berkesi Judit, Salamon József, Szatke Zoltán, Egervári Sándor, Péter Zoltán, Kocsárdi Gergely, Bozsik Péter, Gellei Imre, Sisa Tibor és Mracskó Mihály is.

Csábi Józseffel korábban hírportálunk is beszélgetett egy podcastadás keretében, melyet alább meghallgathatnak: