Óriási bravúr! A világkupa döntőjében a szolnoki Cseh Sándor vezette magyar női vízilabda - válogatott

Továbbra is remekel női válogatottunk a kínai Csengtuban zajló világkupa-szuperdöntőjében, miután két góllal legyőzte az olimpiai címvédő spanyol csapatot, és ezzel bejutott a torna döntőjébe. A két csapat legutóbb a VK bukaresti selejtezőjében mérte össze erejét, akkor mieink döntetlen után az ötöspárbajban diadalmaskodtak. Most azonban a szolnoki Cseh Sándor szövetségi kapitány által irányított válogatottunk a rendes játékidőben győzte le a Párizsban olimpiai bajnok spanyolokat, ami nem kis bravúr. Méghozzá, úgy, hogy csapatunk végig vezetett a nyolc olimpiai aranyérmessel felálló ellenfelével szemben.

Garda Krisztina most a védekezésben jeleskedett leginkább. Cseh Sándor csapata már a világkupa döntőjében van.

Fotó: Kovács Anikó / Forrás: World Aquatics

Ismét óriási bravúrt mutatott be Cseh Sándor csapata

Spanyolország–Magyarország 8–10 (1–3, 5–3, 2–2, 0–2) Csengtu, 300 néző. V.: Bourges (francia), Kaesler (ausztrál).

SPANYOLORSZÁG: TERRÉ – Guiral, CRESPÍ 2, E. RUIZ 2, Leitón, Pérez, Ortiz 2. Csere: Claveria, Prats, A. Ruiz, Piralkova, CAMÚS 2, Munoz. Szövetségi kapitány: Jordi Valls.

MAGYARORSZÁG: NESZMÉLY – VÁLYI 1, Dobi, Peresztegi-Nagy, Dömsödi, FARAGÓ 5, LEIMETER 2. Csere: Sümegi 1, Baksa, Rybanska, Garda, Hajdú, Tiba 1. Szövetségi kapitány: Cseh Sándor. Gól –emberelőnyből: 14/0, ill. 10/4 Gól – ötméteresből: 3/3, ill. 1/1

– Három részre bontanám a mai mérkőzést – kezdte az értékelését Cseh Sándor szövetségi kapitány az nso.hu-nak. – Egyfelől az emberhátrányos védekezésünk tökéletesen működött, amit megbeszéltünk, mindent megcsináltak a lányok, úgy is mondhatnám, itt száz százalékot teljesítettünk. Nyolcvan százalékban sikerült a lefordulásaikat is megakadályozni, amiben egyébként nagyon jók, az elején még el-eljöttek, és rendezetlen védelem ellen sikerült gólokat szerezniük, vagy ötösig vinni az akciókat. A második félidőben viszont már itt is nagyon jól működött minden. Viszont már most azon jár a fejem, hogy mit kell kijavítani holnapig, és hogy mi vezethet sikerre a görögök ellen.

Csapatunk magyar idő szerint 10.15-kor (Tv: M4 Sport) a görögök ellen játssza a döntőt, akik az elődöntőben 15–13-ra verték a hollandokat.