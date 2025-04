Sikeres szereplés a diákolimpiai selejtezőn – döntőbe jutott a New Top Talent FitKid SE több versenyzője is

A hétvégén rendezték meg a 2025-ös FitKid diákolimpia selejtezőit, amelyen a New Top Talent FitKid SE sportolói is szőnyegre léptek. A versenyzők két kategóriában, egyéniben és csapatban is bizonyították felkészültségüket és tehetségüket. A szereplésük több dobogós helyezést és döntőbe jutást is eredményezett.

A New Top Talent SE szép eredményeket ért el a FitKid Diákolimpia selejtezőjén

Fotó: New Top Talent Facebook odala

FITKID DIÁKOLIMPIA selejtező

A kategória – egyéni eredmények:

Kohári Kíra Hanna kiemelkedő teljesítménnyel 1. helyezést ért el.

Vonnák Adél és Zajac Szofi egyaránt 3. helyen zárták gyakorlatukat.

Túri Janka és Kalmár Virág a 4. helyen végeztek.

Őz Petra 5. helyen, míg Riess Emma és Veress Olivia a 8. helyen fejezték be a versenyt.

B kategória – egyéni eredmények:

Nagy Zinka és Balogh Lili is kiváló formát mutatott, mindketten 2. helyezést értek el.

Fülöp Jázmin 5., Kárcis Kincső, Kovács Kata és Csépes-Simon Gréta 7., Polgár Lia pedig 8. helyen végzett.

A kategóriákon kívül többen is szépen helytálltak, például Tóth Zara, Gulyás Lora, Lukács Tamara, Bódi Nóra és Maszlag Csenge, akik értékes tapasztalatokat szereztek a selejtezőn.

Csapatverseny – A kategória, 3. korcsoport:

A SZIG csapata kiváló szerepléssel 3. helyet szerzett, ezzel szintén kvalifikálta magát az országos döntőre. A kiváló szereplésért minden versenyzőnek és edzőnek szívből gratulálunk! A felkészülés most új szakaszba lép, hiszen a következő cél az országos döntő, ahol a New Top Talent FitKid SE tehetségei ismét bizonyíthatnak.