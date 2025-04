A szolnoki Kányási Veronikáék nem tudtak duplázni

Mint tudjuk, a diósgyőri együttes márciusban a Győr legyőzésével megnyerte a Magyar Kupát. Az alapszakaszban második DVTK magabiztosan menetelt a döntőig, ahol az alapszakaszgyőztes Sopron volt az ellenfele az egyik fél harmadik győzelméig tartó párharcban. Az első két fordulóban mindkét csapat hozta a hazai meccsét. A harmadikat viszont a DVTK megnyerte Sopronban. Otthonában ünnepelhette volna a bajnoki címet a Kányási Veronika és csapata, ám óriási izgalmakat követően két ponttal kikapott, így az ötödik mérkőzésre maradt a döntés.

Kányási Veronika (jobbra) és társai elveszítették a fonalat az utolsó két meccsen

Fotó: Koncz Márton / Forrás: Nemzeti Sport

Az alacsony színvonalú, sok hibával tarkított mérkőzésen kevés pont esett. A valamivel higgadtabb Sopron 54–48-as győzelmet aratott a címvédővel szemben. Hiába nyerte meg a lepattanócsatát a DVTK 46–21-re, 25 eladott labdával és 28 százalékos mezőnymutatóval képtelenség meccset, hát még bajnoki címet nyerni.

Kányási Veronika nehezen találta a szavakat a döntő után

– Nagyon nehéz bármit is mondani. Először is szeretnék gratulálni a Sopronnak, mert azt gondolom, hogy a bajnokság két legjobb csapata játszotta a döntőt, és nagyon komoly párharc volt itt öt meccsen keresztül. A mai mérkőzésről még egyelőre nem tudok mit mondani, mert kavarognak a gondolatok a fejemben. Biztos, hogy ez pályafutásunk egyik legfájóbb veresége lesz. Hosszú távon bizonyára profitálunk és tanulunk ebből, most még nagyon nehéz ezt így látni. Szeretném megköszönni a szurkolóinknak, hogy elkísértek minket, valamint a csapatnak is szeretnék köszönetet mondani, mert attól függetlenül, hogy most másodikok lettünk, ez egy nagyon különleges társaság, és olyan emberi kapcsolatok alakultak ki, amiket az eredménytől függetlenül örökre magunkkal fogunk vinni.