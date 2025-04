Újabb rangadót nyert és a tabella élére ugrott a Karcag

A listavezető és egyúttal címvédő Putnok érkezését nagy várakozás előzte meg Karcagon. A hazaiak a legutóbbi fordulóban is rangadót játszottak, és a DEAC ellen idegenben magabiztos győzelmet arattak. Ezúttal még nehezebb feladat előtt álltak, hiszen ellenfelük zsinórban kilenc találkozón is begyűjtötte a három pontot. A nagykunsági alakulat viszont tizennégy mérkőzés óta veretlen, legutóbb épp az odavágón kapott ki. Egyértelmű volt, hogy a mai mérkőzés többről is szólt, mint egy sima bajnoki, hiszen a helyszínen is sokan voltak kíváncsiak arra, hogy a két jól felkészült együttes közül melyikük képes majd megvalósítani elképzeléseit.

A Karcagi SE játékosai magabiztosan vették az akadályt hazai pályán a bajnokság egyik legfontosabb mérkőzésén

Fotó: Shutterstock.com / Forrás: Illusztráció

Karcagi SE - Putnok FC 3-2 (3-2)

Karcag, 800 néző, vezette: Katona Balázs (Sinkovicz, Kovács II. G.)

Gólszerzők: Girsik (2.), Székely D. (5.), Csörgő (43.), ill. Máris (22.), Galacs (36.)

Kiállítva: Süttő (68.)

Karcag: Fedinisinec - Győri Á., Szabó K. (Varga B. 60.), Szűcs K., Fábián - Sághy, Girsik - Székely D., Talpalló (Györgye 74.), Szakács (Tolnai 94.) - Csörgő (Ádám 73.). Edző: Varga Attila.

Villámrajtot vett az év mérkőzésének kikiáltott találkozón a Karcag, és már az ötödik percben két gólos előnyre tett szert. A Putnok azonban nem tört össze, több helyzetet is kidolgozott és megérdemelten egyenlített - az elején az öltözőben ragadt éllovas tíz perccel az első félidő vége előtt érte utol a pályaválasztót.

A jó passzban lévő hazaiak sem roppantak meg azonban a fordulattól, sőt még nagyobb erőbedobásra sarkallta őket és Csörgő Raul révén a félidő hajrájában újból megszerezték a vezetést.

A második játékrész tartani próbálta az eredményt a nagykunsági együttes, de nem mondott le arról sem, hogy további gólokat szerezzen. Ebben segítségére volt az a tény is, hogy az ellenfél egyik játékosa a kiállítás sorsára jutott. Hatalmas volt a küzdelem ebben a felvonásban is, de az eredmény már nem változott, a Karcag sorrendben a második rangadóján is megnyerte és a tabella élére ugrott.

Varga Attila: Nagyon jó mérkőzést játszottunk kiváló ellenféllel szemben. A futballért rajongók olyan mérkőzést láthattak, amelyben a sportág minden szépsége benne volt. Fontos volt az is, hogy a remek szurkolóinknak élményt adjunk, külön öröm, hogy játékosaink tiszta szívvel és hideg fejjel fociztak végig. Gratulálok az ellenfélnek is, mert ők is kellettek ahhoz, hogy ilyen nagyszerű találkozó kerekedjen ebből. Bizakodva várhatjuk a folytatást, de nem dőlt el még semmi.