A Székács nyerte a megyei rangadót

A férfi kézilabda NB II rájátszásának negyedik fordulója után a vármegyei csapatok közül mindössze a Szolnoki KC és a Törökszentmiklósi Székács SE örülhetett győzelemnek.

A szolnoki Csibrány Márk 16 gólt lőtt a Kondoros kapujába

Fotó: Kiss János /MW-archív

Felsőház

Székács KE GÉF-PRO–Túrkevei VSE 32–29 (20–14)

Törökszentmiklós 200 néző. V.: Juhász D., Rontó Á.

Törökszentmiklós: Subicz – Farkas B. 4, Csollár 6 (1), Teleki 4, Csanádi 3, Zsigmond G. 5, Nyeső 2. Csere: Rizinger (kapus), Sütő D. 7 (3), Szikszay 1, Orosz M. Edző: Szloska Krisztián.

Túrkeve: Kiss A. 1 – Szeremi 2, Keresztes M. 2, Koós 2, Cselovszki Cs. M. 5, Simon I. 1, Keresztes I. 4. Csere: Nagy Z. (kapus), Nagy I. 7 (6), Sütő G. 3, Debreceni 1, Bettembuk 1, Kelelem, Bordács, Cselovszki Cs. B.. Edző: Patocskai László.

Az első félidőben a Székács csapata kontrolálta a játékot és hatgólos előnyt épített fel. A térfélcsere után összekapta magát a túrkevei legénység, és a hajrában már csak két gól volt hátránya, de az utolsó tíz perc ismét a hazaiaké volt.

Szloska Krisztián: – Az első féidőben jól játszottunk, a folytatásban felzárkóztak a vendégek, de előnyünkből sikerült megtartanunk három gólt. Fontos győzelmet arattunk. Örülünk, hogy a mostani csapatunkkal négyből három meccset is megnyertünk a felsőházban.

Patocskai László: – Két gyengén játszó csapat közül a kevesebbet hibázó nyerte meg a mérkőzést. Ötvenegy kapura lövésből mindössze 29 gólt lőttünk, míg a hazaiak 45 kísérletből 32 találatot értek el, mindezek döntőnek bizonyultak.

Üllői KSE–Mezőtúri AFC-Syngenta 24–20 (16–12)

Üllő, 100 néző. V.: Budai-Bock K., Wenczel T.

Mezőtúr: Lipták – Gyenge, Csige 1 (1), Schnetter 2, Kovács T. 4, Zvolenszki 1 (1), Soós 3. Csere: Czikó és Molnár B. (kapusok), Zalai 4, Gábor B. 3, Farkas B. 2, Farkas K., Tusjak, Losonc. Edző: Csizmadia Tamás.

Mintegy húsz percig egymás nyomában loholtak a felek, aztán 10–10-es állás után egy 6–2-es rohammal elhúztak a hazaiak. A második félidőben kevés gól esett, a vendégek küzdöttek, hajtottak, de sok hibát vétettek, és már nem tudták ledolgozni hátrányukat.

Csizmadia Tamás: – A védekezésünk rendben volt kapusunk, Lipták Máté jól teljesített, amit lehetett megfogott. Igaz, az ellenfél kapusa is kitett magáért. Akárcsak az elmúlt meccseken, ezúttal is sok rossz döntést hoztunk támadásban. Jól jön most az egy hét pihenő, a hátralévő négy fordulóban javítanunk kell mérlegünkön. További eredmények: PLER-BP U21–Orosháza 35–28, Mizse KC–Újkígyós 35–27. A felsőház állása: 1. PLER-BP U21 17 pont, 2. Üllői KSE 14, 3. Orosháza 11, 4. Székács 10, 5. Újkígyós 9, 6. Mizse KC 9, 7. Mezőtúr 6, 8. Túrkeve 4 pont.