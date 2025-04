Lábtoll-labda 42 perce

Taroltak az újszásziak az Eb-válogatón

A napokban rendezték meg a hagyományos Újszász kupa küzdelmeit, ami egyben az Európa-bajnoki válogató negyedik fordulója is volt. A házigazdák ezúttal is kitettek magukért, hiszen az ötből négyszámban is diadalmaskodtak.

Az évad egyik legnehezebb erőpróbáján férfi és női csapat, páros és egyéni versenyszámokban mérték össze erejüket a játékosok lábtoll-labdában. A legjobb négy között minden versenyszám esetén körmérkőzések következtek, a megnövekedett mérkőzésszám alaposan próbára tette a játékosok mentális és fizikai felkészültség is. A női csapatverseny dobogósai lábtoll-labda versenyben: 1. Farkas Lilla, Diós Letícia, Hornyák Erzsébet (ÚVVSE), 2. Kovács Brigitta, Kovács Evelin, Kiss Bettina, Kenyeres Lívia (ÚVVSE), 3. Udvari Boglárka, Pál Diána, Berezvai Barbara, Horváth Lili (Cserszegtomaji SK)

Fotó: Farkas Lilla Nagy sikert arattak az újszásziak a lábtoll-labda versenyen Férfi csapatban az Újszász-Kökény, a Pusztaszer, a Nagykanizsa és a Cserszegtomaj jutott a négyes döntőbe. A listavezető hazaiakat – Kökény Martin, Kökény Zoltán, Lakatos Zoltán, Rab Alexander – az első két fordulóban szerzett győzelmük után a döntőben megállította a Kanizsa Lábtoll Klub legénysége. Női csapatban az Újszász-Czétényi, az Újszász-Kovács, Cserszegtomaj és az Újszász-Farkas együttesei játszottak körmérkőzést, ahol mindössze egyetlen három játszmás mérkőzés volt, ami éppen az első helyről döntött. Amit a Diós Letícia, Farkas Lilla és Hornyák Erzsébet összeállítású Újszász-Farkas nevű csapat nyert meg. Férfi párosban pedig a Kökény Martin–Rab Alexander duó három győzelemmel végzett az élen. Női párosban a két héttel korábbi versenyhez hasonlóan az Ézsiás Fanni–Farkas Lilla kettős szerezte meg az első helyet. Férfi egyéniben nagy csatákat követően Kökény Martin bizonyult a 14 tagú mezőny legjobbjának, miután a fináléban legyőzte Rab Alexandert. Női egyéniben öten játszottak körmérkőzést, ami után Farkas Lilla négy győzelemmel állhatott a dobogó tetejére, akit a megnyert és elveszített játszmák számának különbsége alapján a körbeverésből jól kijövő Kovács Brigitta követett. Udvari Boglárka szerezte meg a bronzérmet, Kovács Evelin pedig éppen lecsúszott a dobogóról. Az összesített eredmények alapján, Kökény Martin és Farkas Lilla lett az Újszász-kupa győztese. A felnőttek számára a következő hazai verseny a páros országos bajnokság és egyéni ranglista verseny lesz május utolsó hévégéjén, előtte azonban Franciaországban a French Open küzdelmein indulnak a legjobb magyar játékosok, köztük az újszásziak is.

