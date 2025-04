Megnyerte a bronzcsatát vízilabda-válogatottunk

A szombati elődöntőben a magyarok a görögöktől, míg a vb címvédő horvátok a spanyoloktól kaptak ki. A felek legutóbb a párizsi olimpia elődöntőjében találkoztak, akkor mieink fájó vereséget szenvedtek, és végül az éremről is lemaradtak. A világkupán viszont szó szerint kiharcolta csapatunk a bronzérmet.

A korábban Szolnokon is megforduló Nagy Ádám (jobbra), a bronzmeccsen is jól játszott.

Fotó: MTI/Illyés Tibor

MAGYARORSZÁG–HORVÁTORSZÁG 14–14 (4–3, 4–4, 2–4, 4–3) – szétlövéssel 4–1

Podgorica, 150 néző. V: Buch (spanyol), Sztanojevics (szerb).

MAGYARORSZÁG: CSOMA – MANHERCZ 3, Vigvári Vendel 1, NAGY ÁDÁM 1, Kovács P., Tátrai 1, Burián 2. Csere: Nagy Ákos 1, Vigvári Vince 1, Fekete 1, Bedő 1, VISMEG 2, Varga V. Szövetségi kapitány: Varga Zsolt.

HORVÁTORSZÁG: Bijac – Pejkovic 1, Susic, FATOVIC 4, Vrlic, Butic 2, Harkov. Csere: LONCAR 3, Buric, LAZIC 2, Pavlic 2, Basic, Zuvela. Szövetségi kapitány: Ivica Tucak.

Gól – emberelőnyből: 12/7, ill. 16/7

Gól – ötméteresből: 1/0, ill. 2/2

Kipontozódott: Harkov (14. p.), Vigvári Vince (28. p.), Pejkovic (30. p.), Kovács P. (31. p.), Butic (32. p.) Csapatunk soraiban ismét szóhoz jutott Bedő Krisztinán, a szolnokiak centere. Az első féidőben fej-fej mellett haladtak fel. A fordulást követően rendre csapatunk vezetett, de nem tudta lezárni a meccset. A horvátok pedig, ha némi szerencsével is, de döntetlenre mentették a meccset a rendes játékidőben. Az orosz rulettben a mieink négy ötöst is belőttek, míg az ellenfelük csak egyet, mert Csoma Kristóf kapus kettőt is kivédett. – Jobban koncentráltunk és kevesebb könnyű gólt kaptunk, mint az elődöntőben – mondta Varga Zsolt, az nso.hu-nak. – Mindkét csapat három mérkőzést játszott hetvenkét óra alatt, a végén érződött is a sorozatterhelés hatása, nem éltünk a lehetőséggel, hogy a rendes játékidőben lezárjuk a találkozót. Így is nagyon örülök a győzelemnek és a bronzéremnek, a világ egyik legjobb kapusának lőttük be az ötmétereseket, Csoma Kristóf pedig nagyszerűen védett.