Már az első félidőben eldőlt a mérkőzés sorsa Martfűn

A hazai gárda három vereséggel, míg ellenfele ugyanennyi 1-1-es döntetlennel várta kettejük mérkőzését. A nehéz helyzetbe sodródott Martfű természetesen egy győzelemmel akart kilábalni a gödörből, de az SZVSE együttesének is hasonló tervei lehettek a mérkőzés előtt, hiszen esetleges sikerükkel megtörték volna az utolsó három találkozójuk hegemóniáját. A pályaválasztó pedig úgy gondolkodott, hogy két meccs megnyerése elegendő lehet a bennmaradásukhoz.

Már az első félidőben eltölt a mérkőzés Martfűn. Hatalmas vereséget szenvedtek.

A sípszó után lehetett érezni, hogy a Martfű csapatánál valami nincs rendben

Martfűi LSE - Szegedi VSE-G-Falc KFT. 0-6 (0-4)



Martfű, 100 néző, vezette: Hajdú Dávid (Csákó, Vozár)



Gólszerzők: Dobronoky (10., 43.), Albert (12.), Farkas (20.), Papp Á. (57.), Oravecz (91.)



Martfű: Sándor B. - Draskóczi (Laczkó 62.), Asztalos, Székely D. (Méhesi 73.), Ladányi T., Kasik (Mészáros Gy. 57.), Ficsor, Balla Z. (Kinyig 56.), Vincze P. (Zsíros 73.) - Szanku, Prozlik. Edző: Koncz Zsolt.



Csalódást keltő első félidőt produkált a Martfű, az egyik újonc, ám a hatodik helyen tanyázó vendégekkel szemben. Már a huszadik percben három gól volt az előny, óriási védelmi hibákból, szöglet utáni figyelmetlenségekből születtek az SZVSE találatai (0-3). Kissé meglepő, ám a látottak alapján megérdemelt, négy gólos vezetéssel vonulhatott pihenőre a szünet előtt a csongrádi együttes.



A második játékrészben ott folytatódott minden, ahol az előzőben abbamaradt. A vendéglátók csak szenvedtek, míg ellenfeleik láthatóan jól érezték magukat a pályán. Két további gólt is elértek, így összesen fél tucatot rámoltak be Sándor Bence kapujába.



Koncz Zsolt: Szégyen, gyalázat…De továbbra is azt mondom, a pályán kell meg mutatnunk, hogy ennél többre vagyunk képesek.