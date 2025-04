Közvetlen riválisok egymás ellen

Martfűi LSE (11.) - Szegedi VSE (6.)

Martfű, vasárnap 17 óra

A vártnál gyengébben szerepel tavasszal a Martfű csapata, legutóbb a listavezető otthonában szenvedett sima vereséget. Emiatt nem érheti őket elmarasztalás, a korábban elvesztett találkozók közül néhányért viszont igen. Összefogást hirdetett Koncz Zsolt edző a tabellán egyre lejjebb csúszó klubért, ugyanakkor arra is emlékeztetett, hogy a következő hat mérkőzésből két győzelmet kell szerezniük a biztos bennmaradás érdekében. Ebből egyet már most szeretnének megszerezni a csoport egyik újonca ellen, aki nem mellesleg fölényesen nyert ősszel az odavágón. Ellenfelük elég széles skálán mozog, bravúros pontszerzések mellett elképesztő vereségeket is szenved, de biztosan őrzi a hatodik helyét a tabellán. Az, hogy melyik arcukat mutatják Tiszazugban, csak vasárnap késő délutánra derül ki. A hazaiaknáll mindenki harcra készen várja az ütközetet.

Hódmezővásárhelyi FC (8.) - Tiszaföldvár SE (9.)

Hódmezővásárhely, vasárnap 17 óra

A tavaszi szezonban eredményesen futballozó Tiszaföldvárt legutóbb a védekezésére legfőképp jellemző fegyelmezettsége hagyta cserben a Vasas második csapata ellen. Két szöglet utáni szituációból kapták góljaikat, pedig erre edzőjük külön felhívta figyelmüket. Egyébként a mezőnyben egyenrangú partnerei voltak a tabella második helyezettjének, sőt helyzeteik is adódtak, de két kapufánál és egy gólnál tovább nem jutottak. Hódmezővásárhelyen nyerni nem egyszerű, különösen tavasszal, de nem is lehetetlen küldetés. Ellenfelük legutóbbi két meccset döntetlenre adta, ez az eredmény talán Brlázs Gábor csapatának is megfelelne idegenben.

NB III. Észak-Keleti csoport

Karcagi SE (2.) - Putnok FC (1.)

Karcag, vasárnap 17 óra

Lenyűgöző első félidei játék után magabiztos győzelmet aratott a Karcag Debrecenben a mérkőzés előtt még listavezető DEAC otthonában. Sikerével megelőzte riválisát a tabellán, de nem tudott az élre ugrani, mert a Putnok is jobbnak bizonyult a Cigándnál. Így a rendkívül szoros versenyfutásban jelenleg ők az éllovasok, de a sorsolás szeszélye folytán a nagykunságiak épp a borsodi gárdát fogadják vasárnap. Vendégeik tavaszi mérlege imponáló, mind a hét mérkőzésüket megnyerték, tizenkilenc rúgott góljuk mellé mindössze négyet kaptak. A tavalyi szezonban bajnokként végzett alakulat úgy látszik idén sem szeretné alább adni, de ehhez remélhetőleg a Karcagnak is lesz egy-két szava. Vasárnap estére sokkal okosabb lesz mindenki, úgy hírlik, közel ezer nézőt várnak a Liget úti sporttelepre az év rangadójának minősülő találkozóra. Jó hír, hogy Dan Marius Constantinescu már elkezdte az edzéseket, és Vogyicska Bálint is hamarosan játékra kész.