Az Olaj edzője, Oliver Vidin szerint úgy játszottak, ahogy egy rájátszásban kell

A NB I. negyeddöntőjének második fordulójában az NHSZ-Szolnoki Olajbányász csapata már két győzelemmel áll jobban, mint körmendi riválisa, ugyanis kedden 86–73-ra nyert a Rába-parti városban. Már csak egy győzelemre van szükségük a szolnokiaknak az elődöntőbe jutáshoz. Vajon a szakemberek, és a kulcsjátékosok hogyan látták a mérkőzést? Mind a négyen egyetértenek abban, hogy még nincs vége a párharcnak.

Olajbányász csapatkapitánya, Pallai Tamás (labdával) is sokat tett az övéi győzelméért

Fotó: Hunbasket

Olajbányász – Körmend

Forray Gábor, a Körmend edzője: – Nagyot harcoltunk, de sajnos ez most ennyire volt elég. Ezt már elmondtam százszor, és még ezerszer el fogom mondani, egy ilyen fizikális, erős csapat ellen, mint a Szolnok, csak akkor van esélyünk, ha csapatként játszunk, és járatjuk a labdát. Amikor ezt megtettük a meccs bizonyos szakaszaiban, akkor jól nézett ki a játékunk és vezettünk. De abban a pillanatban, amikor egyénieskedni kezdtünk, el is dőlt a meccs. A rájátszásban, mindenki meg akarja mutatni, hogy ő a hős. És ez nem működik, mert fizikálisan annyival erősebb az ellenfél, hogy egyénileg nem tudjuk megoldani. Csak csapatként. Elnézést kérek a csapatomtól, amiért kiállítottak. De az ember is hibázik, én is, esendő vagyok. Fel kell készülnünk, és hiszünk benne, hogy tudunk még valamit mutatni ebben a párharcban. Bízunk a csodában, nem adjuk fel, minden mindegy alapon nekik fogunk menni. Ha idáig eljutottunk, meg kell mutatni, ki a legény a gáton. Mindenkinek meg kell nyugodnia ebben az egy-két napban.

Oliver Vidin, az Olajbányász edzője: – Elégedett vagyok a csapatommal, különösen a második félidőben mutatott kemény és koncentrált játék miatt. Úgy játszottunk, ahogy egy rájátszásban kell: fókuszáltan, agresszívan, fizikálisan. A srácok jól reagáltak a helyzetre, és a második félidőben sikerült fordítanunk. Az ellenfél nem tudta felvenni a ritmust a játékunkkal – más tempóban és más stílusban kosárlabdázunk, és ez most döntő különbség volt. Mindent beleadtunk, és meg is nyertük a mérkőzést. De tudjuk, hogy még egy fokozatot kell kapcsolnunk, hiszen a következő meccs lesz a legfontosabb számunkra. Pénteken este otthon játszunk, a saját szurkolóink előtt, és készen állunk rá, hogy ott is nagyon, nagyon keményen kosárlabdázzunk.