Papírforma a Vármegye III.-ban - galériával

A vármegyei III. osztály 15. fordulójának nyitómeccsén a Bánhalma fontos idegenbeli győzelmet aratott Kengyelen, egy szoros, küzdelmes összecsapáson. Kétpón kiütéses vendégsiker született: a bajnoki címre hajtó Nagyiván győzött a sereghajtó otthonában, és továbbra is hibátlan mérleggel menetel az utóbbi hetekben.

A Jászjákóhalma magabiztos sikert aratott a Vármeye III. -ban a Jászágó vendégeként

Fotó: Pesti József / MW Archív

Jászágón sem született meglepetés: a listavezető Jászjákóhalma múlta felül a hazaiakat. Jászszentandráson a vendég Berekfürdő diadalmaskodott. A hazaiak továbbra is nyeretlenek, és mindössze egyetlen ponttal az utolsó helyen állnak továbbra is. A Kőtelek némi meglepetésre nem bírt az Öcsöd csapatával, de így is megőrizte harmadik helyét a tabellán.

Eredmények: Kengyel–Bánhalma 2–3, Kétpó–Nagyiván 0–8, Jászágó–Jászjákóhalma 1–5, Jászszentandrás–Berekfürdő 0–3, Kőtelek–Öcsöd 0–0.