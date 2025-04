Rezák László az Olaj legendás első bajnoki címét elhódító csapatáról mesélt

Rezák László 1997-ig dolgozott az Olajnál, bajnoki arany után két év múlva ezüstérmet szereztek. Majd három kupaezüstöt is begyűjtött a csapattal egyetemben. Később a válogatottnál másodedzőként, valamint Pakson és Nyíregyházán is edzősködött. Majd a szövetség utánpótlás mentoraként segítette a magyar kosárlabdát. Civilben, nyugalmazásáig a szolnoki Tiszaparti Gimnázium testnevelő tanáraként dolgozott. Ma is gyakran feltűnik a mérkőzéseken.