Ezek a sportprogramok várnak ránk hétvégén

A húsvéti hétvége is gazdag sportműsort kínál a szurkolóknak, ahol a képernyők előtt és a lelátókon is bőven akad néznivaló. A Forma–1 Szaúd-arábiai Nagydíjának szombati időmérője mellett kiemelt figyelem övezi a Szolnoki Olajbányász és a Körmend negyeddöntős összecsapását a kosárlabda NB I. rájátszásában. A labdarúgó NB I-ben három mérkőzést is rendeznek szombaton – köztük a DVSC–ZTE és a Paks–PAFC rangadót –, míg a vármegyei bajnokságokban olyan találkozók várhatók, mint a Szajol–Kisújszállás vagy a Jászapáti–Kunszentmárton.

Vármegyénk részletes sportműsora

Szombati sportműsor

Forma-1: Szaúd-arábiai Nagydíj: időmérő, 19.00 (tv: M4 Sport).

Kosárlabda:

NB I.: Szolnoki Olajbányász–Körmend, 18.00.

Labdarúgás

NB I.: DVSC–ZTE 13.15 (tv: M4 Sport), DVTK–Győr 16.15 (M4 Sport+), Paks–PAFC 20.30. (tv: M4 Sport)

NB III.

Délkeleti csoport: Szolnoki MÁV–Dabas 16.00,

Vármegye I.: Jászapáti–Kunszentmárton, Jánoshida–Rákóczifalva, Kenderes–Lurkó Focimánia, Szajol–Kisújszállás, Tiszagyenda–Jászberény 16.30.

Vármegye II.: Tiszaszőlős–Fegyvernek, Besenyszög–Újszász, Kunmadaras–JVSE 16.30.

Vármegye III.: Kengyel–Jászágó, Berekfürdő–Bánhalma, Öcsöd–Nagyiván 16.30.

Vasárnapi sportműsor

Forma-1: Szaúd-arábiai Nagydíj: futam, 19.00 (tv: M4 Sport).

Labdarúgás

NB I.: Fehérvár–MTK 13.15, FTC–Nyíregyháza 15.45. (tv: M4 Sport)

NB III.

Északkeleti csoport: Karcag–Putnok, Tiszafüred–DVTK II 17.00.

Délkeleti csoport: Martfű–Szeged, Hódmezővásárhely–Tiszaföldvár 17.00.

Vármegye I.: Törökszentmiklós–Tiszaszentimre, Cserkeszőlő–Jászfényszaru, Tószeg–Mezőtúr 16.30.

Vármegye II.: Jászalsószentgyörgy–Zagyvarékas, Tiszajenő–Abádszalók, Kunhegyes–Tiszapüspöki, Jászboldogháza–Túrkeve 16.30.

Vármegye III.: Kőtelek–Jászszentandrás, Jászjákóhalma–Kétpó 16.30.

Vízilabda: Női vízilabda világkupa szuperdöntő bronzmérkőzés 8.30, döntő 10.00 (tv: M4 Sport).



Hétfői sportműsor

Labdarúgás

NB I.: Kecskemét–Újpest 18.30 (tv: M4 Sport)