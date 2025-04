A bronzéremért játszhat majd a szolnoki vízipólócsapat

Ezzel a fővárosi csapat az elmúlt évadhoz hasonlóan ismét a döntőbe jutott, míg a szolnoki legénység az elmúlt évadbeli hatodik helye után, most a bronzcsatában lesz érdekelt.

– Sajnos az elején nem úgy álltunk bele a meccsbe, ahogy kellett volna – mondta Bedő Krisztián, a szolnoki csapat centere. – Úgy érzem az elején meg voltunk szeppenve, a Vasas pedig élt a felkínált lehetőségeivel és elhúzott tőlünk. A második félidőben voltak felvillanásaink, ha a befejezéseink jobban sikerülnek, talán még szorosabb lehetett volna a hajrá. Megpróbáljuk megszerezni majd a bronzérmet.

Így látták a szakemberek a meccset

Szlobodan Nikics, a Vasas edzője: – Az emberhátrányos védekezésünkkel és Mizsei Márton kapus védéseivel nőttünk az egész idényben nagyon jól teljesítő szolnokiak fölé. Sokat dolgoztunk a döntőbe jutásért, büszke vagyok a csapatra, hogy ismét sikerült.

Hangay Zoltán, a Szolnoki Dózsa edzője: – A Vasas bizonyította, hogy ott van a helye a döntőben. Az első félidőben átgázolt rajtunk, és utána is kézben tartotta a mérkőzést. A rutin döntött a Vasas javára, hiszen soraiban olimpiai bajnokok is játszanak, míg nálunk kilenc játékosnak ez volt az első elődöntője. Örülök, hogy a fiataljaink is megtapasztalhatták, milyen érzés elődöntőt játszani.