A kiállítás megpecsételte a Szolnok sorsát – galériával

A folytatásban is inkább ellentámadásokra apellált a vendég együttes és próbált mihamarabb a szolnoki kapu elé kerülni. Igazán veszélyes helyzetet teremteni sokáig egyik csapatnak sem sikerült kialakítani, így zömmel a két tizenhatos között folyt a játék. A hajrában egy hazai lövés csak eltalálta a Monor kapuját, de a labda kapusuk ölében landolt.

A fordulás után szinte azonnal a vendégek előtt adódott lehetőség a gólszerzésre, de Csáki Kálmán nagyot nyújtózva menteni tudott. Továbbra is veszélyesebben játszott a vendég, de az újabb lövésük is elakadt a Tisza-partiak hálóőrében. Becsülettel ment előre azért a hazai csapat, több alkalommal is beszorította ellenfelét saját térfelére és már a kapujukat is sikerült eltalálniuk. Demeter Viktor fejese egyértelműen jelezte, hogy a MÁV akarata érvényesül, a félidő közepe táján már uralta a meccset Horváth Csaba csapata.