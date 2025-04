Második félidei játéka alapján győzelmet szalasztott el a Tiszafüred

A Tiszafüred múlt heti magabiztos hazai győzelme után szurkolóik egyértelműen azt várták kedvenceiktől, hogy megismétlik legutóbbi sikerüket. Vasárnapi ellenfelük helyezése alapján hasonló játékerőt képviselt, mint az SBTC, ők is a kiesés elkerüléséért szállnak harcba hétről hétre. Az edzői stáb és a játékosok szerették volna elérni azt is, hogy a Salgótarján elleni meccshez hasonló hullámvölgy is elkerülje csapatukat.

Magabiztosan kezdték el a Tiszafüred játékosai, ami aztán nem tartott sokáig, mivel a vendégek hasonló gyorsasággal egalizáltak.

Fotó: Pesti József

Elmaradt a várva várt győzelem Tiszafüreden

Facultas-Tiszafüredi VSE - DVTK II. F4R 1-1 (1-1)



Tiszafüred, 300 néző, vezette: Kakuk Szabolcs (Vilmányi, Szabó R.)



Gólszerzők: Mácsai (2.), ill. Varga Z. (11.)



Tiszafüred: Tajti - KISS H., BÉNYEI, Aranyos - Kovács D., BARZSÓ, MÁCSAI, Karmacsi (Nagy G. 75.) - Trencsényi (Cseh N. 81.), Hulicsár, BALLÓK B. (Szövetes 87.). Edző: Dorcsák Zoltán.



Gyors gólváltással indult a találkozó, már a tizenegyedik percben 1-1-es állást mutatott az eredményjelző. A Diósgyőr egyenlítő találata után zömmel a mezőnyben folyt a játék, nem unatkozhattak a kilátogató szurkolók, hiszen jó iramú és izgalmas volt a mérkőzés. Valamivel több lehetősége adódott azonban az NB I-es csapatból jónéhány játékossal is kiegészülő vendégeknek. A pályaválasztó ekkor még nem igazán találta az ellenfél kapujához vezető utat, ám a DVTK is elsősorban távoli lövésekkel veszélyeztetett.