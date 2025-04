Öt hét ínség után nyert ismét a Tiszafüred

Mivel már rég nem nyert meccset, mindenképp győzni szeretett volna a Tiszafüredi VSE legénysége a bennmaradásért küzdő Salgótarján ellen. Az ötödik hely megőrzése is a célok között szerepel, erre is figyelni kellett, hiszen a Kisvárda második csapata már egy pontra megközelítette a Facultast. Volt tétje tehát a találkozónak, de várható volt, hogy az SBTC nem adja majd olcsón a bőrét.

Behúzta a találkozót a Tiszafüredi VSE

Fotó: Illusztráció / Forrás: Getty Images

Facultas-Tiszafüredi VSE–SBTC 3–0 (2–0)

Tiszafüred, 300 néző, vezette: Molnár Réka (Szilágyi Zs., Törtei)

Tiszafüred: Tajti – Kiss H., Bényei, Aranyos – KOVÁCS D. (Nagy G., 86.), Mácsai, Barzsó, Ballók B. (Ludmány, 76.) – TRENCSÉNYI (Karmacsi, 76.), Cseh (Sós G., 61.), Hulicsár (Marques, 86.). Edző: Dorcsák Zoltán.

Gólszerzők: Hulicsár (5., 20.), Ballók B. (58.)

Jól kezdett, majd egy jogosan megítélt büntetőből a vezetést is megszerezte a hazai együttes. Ezt követően néhány perces rövidzárlat következett be a játékukban, amely idő alatt ki is egyenlíthetett volna a Salgótarján. A második Facultas találat (2-0) jókor érkezett, mert a két gólos előny ellenére a folytatásban is akadt bőven hiba a pályaválasztó játékában. Fordulás után a viszonylag gyorsan jött harmadik találat megnyugtatta a kedélyeket, innen már úgy játszott és alakított ki helyzeteket a Tisza tó parti alakulat, ahogyan az tőle már elvárható. További gólok viszont nem születtek, mert a Tiszafüred a legnagyobb lehetőségeket is elhibázta.

Dorcsák Zoltán: – Nagyon vártuk már, hogy újra győzelmet ünnepelhessünk. Végre sikerült újra bizonyítanunk, hogy játékban és küzdeni tudásban is képesek vagyunk ilyen teljesítményre.