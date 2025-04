A világkupa elődöntőjébe jutott női vízipóló-válogatottunk

A felek legutóbb a párizsi olimpia csoportküzdelmeiben találkoztak, akkor a rendes játékidőben döntetlenre végeztek, ám az ötöspárbajban az ausztrálok diadalmaskodtak, majd a döntőig meneteltek, ahol azonban kikaptak a spanyoloktól. A válogatottunk a hatodik helyen végzett a francia fővárosban. Azóta mindkét együttes kerete változott, a mieink párizsi csapatából mindössze hatan vannak ott a világkupán. A mieinket a szolnoki származású edző, Cseh Sándor irányítja, aki egyben jövő csapatát is építi, a 15 játékosból álló keretéből tizenegy 2000 után született.

Rybanska Natasa (labdával) két góllal vette ki a részét a győzelemből

Fotó: Kovács Anikó/World Aquatics

Magyarország–Ausztrália 14–10 (1–2, 4–2, 5–3, 4–3)

Csengtu, 300 néző. V.: McCall (amerikai), Severo (olasz).

MAGYARORSZÁG: NESZMÉLY – VÁLYI 4, Dobi, Peresztegi-Nagy 1, Dömsödi 1, Faragó, Leimeter 1. Csere: Baksa V., GARDA 2, HAJDÚ K. 2, RYBANSKA 2, Sümegi 1, Tiba. Szövetségi kapitány: Cseh Sándor.

AUSZTRÁLIA: Longman – Ch. Andrews 1, Pedley, A. WILLIAMS 2, JACKOVICH 2, A. ANDREWS 3, Hearn 1. Csere: Fasala 1, Lambert, Henderson, Mitchell, Putt, Emerson. Szövetségi kapitány: Rebecca Rippon.

Gól – emberelőnyből: 7/3, ill. 5/2.

Gól – ötméteresből: –, ill. 2/2. Nehezen indult be csapatunk vk első meccsén, egyetlen gólunkat Peresztegi-Nagy Kinga szerezte, szerencsére az ellenfelük is csak két találatig jutott az első negyedben, 1–2. A folytatásban a remekül játszó Rybanska Natasa-Leimeter Dóra-Vályi Vanda támadó trió révén csapatunk visszavette a vezetést. A térfélcsere után továbbra is jól védekezett csapatunk Neszmély Boglárka kapus is rendre a helyén volt, elől pedig Garda Krisztinák mutatós akció gólokat lőttek, 10–7. A záró negyedben is kontrolálta a játékot Cseh Sándor csapata, így nem fért kétség a győzelméhez, 14–10. – Ma nagyon egyben voltunk, ezt már a meccs előtt is éreztem, magán a mérkőzésen pedig azt, hogy végig megvan a lélektani fölény az ausztrálokkal szemben – nyilatkozta Cseh Sándor, a magyar szövetség honlapján. – Nagyon jó volt a védekezésünk, kiválóan védett a kapusunk, és egyértelműen az volt a benyomásom, hogy nem is elsősorban játékban vagyunk jobbak, hanem a lelki tényezőkben. Hatalmas gratuláció jár minden lánynak, hiszen nagyon fiatalok, és rögtön az első igazán komoly mérkőzésen ilyen komoly teljesítményt nyújtottak. A fináléba jutásért csapatunk az olimpiai címvédő spanyolokkal találkozik.