Eseménydús hétvége: csúfos debütálás Kunszenten, hármas kiállítás Szentimrén – galériával

Eseménydús hétvégén vannak túl a csapatok. A kiesés elől menekülő Kunszentmártonnál a hétközben edzőváltás történt, Varga László helyét Szólik Róbert vette át, akinek debütálása nem sikerült jól, ugyanis a Törökszentmiklós kilencet lőtt a tiszazugiaknak. A Mezőtúr rangadót nyert a vármegye I. 23. fordulójában, a Lurkó Hidával osztozott a pontokon, az alsóházi rangadón pedig Szentimre pedig a Gyendával játszott döntetlent. Előbbinél ráadásul a folytatásra az is aggodalomra adhat okot, hogy a találkozó végén három játékost is kiállítottak. A Rákóczifalva és a Kisújszállás pedig magabiztosan tartotta otthon a három pontot szombaton. Vasárnap pedig nem borult a papírforma: a Jászberény és a Jászfényszaru is győzött hazai pályán.

Nem tudta megtartani előnyét a Lurkó Focimánia a Jánoshidával szemben a vármegye I.. 23. fordulójában

Fotó: Nagy Balázs

Vármegye I. 23. forduló

MEZŐTÚR–KENDERES 2–1 (1–1)

Mezőtúr, 250 néző.

Vezette: Czékus Sándor

MEZŐTÚR: Török I. – PENTI, Vadász, Pesti, SUSA, GELÉNESI, NAGY CS., Rentler, PÁPAI (Balogh Z., 90+3.), Katona (Kemenczés, 76.), Palatinusz (Bontovics, 72.) Edző: Erdősi Gyula

KENDERES: NAGY I. – KARIKA, Dáné, Váradi (Kolompár, 80.), TÓTH R., Balla, Bajnók, Lisznyai, Farkas N. (CSIKÓS, 62.), Budai, Baktai. Edző: Csillag Sándor

GÓLSZERZŐK: Pesti (6.), Susa (53.), ill. Karika (18.)

Mind a két csapat nagyon jól állt bele a mérkőzésbe, inkább a küzdelem dominált, mint a szép játék, viszont rengeteg párharccal volt tarkított a mérkőzés. Minden egyes labdáért komoly küzdelem zajlott a pályán, szép játék nem alakult ki. Helyzet volt itt is, ott is, viszont a hazai csapatnál egy picivel több lehetőség volt, így megérdemelten tartották otthon a három pontot.

ERDŐSI GYULA: – Kálmán napon Kenderes nyert, Gyula napon Mezőtúr, viszont a viccet félte téve, a hazai csapat átérezte a mérkőzés fontosságát és mindent megtett azért, hogy a három pontot megtartsa és hál’ istennek ez sikerült is. Köszönöm a csapatomnak ezt a szenzációs Gyula napi ajándékot.

CSILLAG SÁNDOR: – Azt gondolom, hogy felkészülten érkeztünk a mérkőzésre, sajnos ez nem mindenkinek sikerült. Ha őszintén elmondanám, amit gondolok, akkor 2030-ig tiltanának el még a Bozsik tornákról is. Gratulálok a Mezőtúrnak!