A hajrában nyerte meg a forduló rangadóját a Törökszentmiklós – galériával

MENCZELES IVÁN: – Tudtuk, hogy egy jó csapat ellen játszunk, de ettől függetlenül, nekünk is megvolt a játékmodellünk és meccstervünk, ami igazán jól működött. Megvoltak az elképzeléseink és 82 percig az történt a pályán, amit mi akartunk. Több helyzetünk volt, többet birtokoltuk a labdát, föléjük nőttünk úgy az első, mint a második félidőben. Ritkán látható, pazar góllal megszereztük a vezetést és az ellenfelünknek kevés lehetőséget hagytunk a gólszerzésre. Ekkor jött a számunkra érthetetlen játékvezetői döntés, amikor is a kapusunkat kiállította, ezzel befolyásolta a mérkőzést és felborította az elképzelésünket. Fiatal játékosaink nem tudták feldolgozni a helyzetet, az ellenfél viszont megérezte a lehetőséget és élt ezzel a megkésett húsvéti ajándékkal, ami a döntés által az ölébe hullott és megnyert egy olyan mérkőzést, amit a mutatott játék alapján mi érdemeltünk volna meg. Nagyon sajnálom a zömében érettségi előtt álló játékosainkat, akik szívvel-lélekkel küzdöttek és mentálisan egy olyan pofont kaptak, amit nem érdemeltek meg. Nagyon rosszul aludtunk a mérkőzés után, talán másnak is volt álmatlan éjszakája a meccs után. Sokat elárul a kemény, de sportszerű mérkőzésen a két csapatnak kiosztott lapok száma is: nyolc sárga és két piros egy korrekt ellenféllel szemben, amelynek egyébként gratulálunk az eddigi teljesítményéhez és drukkolunk, hogy megnyerjék a bajnokságot.