Taktikai párbaj várható a középmezőnyben

Szombaton délután Szajolban feszül egymásnak két olyan csapat, amelynek minden esélye megvan arra, hogy a szezon hajrájára stabilizálja helyét az élmezőnyben. Mindkét csapat számára kiemelten fontos lehet az összecsapás, hiszen a három pont megszerzése nemcsak a helyezések szempontjából jelentene előrelépést, hanem a szezon végi célok – az első hatba kerülés a vármegye I.-ben vagy akár a dobogós álmok – megvalósítását is nagyban segítené.

A Szajoliak (fehérben) mindenképpen szeretnék megnehezíteni a Kisújszállás dolgát a vármegye I. 24. fordulójában

Fotó: Kiss János

Vármegye I. 24. forduló:

Szajol–Kisújszállás Szombat 16.30

Sárkány Attila, a Szajol vezetőedzője: – A múlt heti idegenbeli vereséget követően szeretnénk hazai pályán bizonyítani, hogy előrébb kerülhessünk a tabellán. Örömteli, hogy már van hangosításunk és eredményjelzőnk is – ennek nagyon örülünk, és reméljük, hogy a három pontnak is örülhetünk majd a lefújás után.A Kisújszállás bizonyára szeretne visszavágni az ősszel elszenvedett vereségért. Úgy gondolom, mindkét csapat elszánt, egyik fél sem fogja könnyen adni a három pontot.Az edzőváltás náluk is pozitív hatással volt a csapat teljesítményére, más arcukat mutatják mostanában. Vannak gyors, lendületes játékosaik, akik egyéni megmozdulásaikkal képesek eldönteni egy-egy mérkőzést – de szerencsére mi sem állunk hadilábon az ilyen típusú játékosokkal. Véleményem szerint egyenlő esélyekkel vágunk neki a találkozónak, nem lesz könnyű mérkőzés.Sérültek jelenleg nincsenek, de ahogy mondani szokás: „Péntek doktor még rendel” – bármi megtörténhet addig.

Kelemen Lajos, a Kisújszállás vezetőedzője: – Egyértelműen a három pontért megyünk Szajolba, de egyáltalán nem számítunk könnyű mérkőzésre. Egy tapasztalt szajoli gárdáról van szó, akik már több alkalommal megmutatták a bajnokság során, hogy harminc felett is lehet meccseket eldönteni rutinból. A vezetőség célja, hogy a csapat az első hatban végezzen, de matematikailag még a dobogós helyezés sem kizárt, hiszen mindössze 5 pont választ el minket. Különösen oda kell figyelnünk a magas labdákra, ebben ugyanis kiemelkedően erős az ellenfelünk. Egyetlen hiányzónk van, Kondrács Péter súlyos sérülés miatt nem bevethető.